Stefan Ulrich erzählt aus Erinnerungen an Riedlingen und liest aus seinen Büchern

Auf sehr großes Interesse ist die Ankündigung gestoßen, ein Ulrich – ein Nachfahre des Gründers von Druckerei, Schwäbischer Zeitung und der Buchhandlung – lese in der Ulrich’schen Buchhandlung in Riedlingen. Dr. Stefan Ulrich, Schriftsteller, Journalist und Jurist aus München, stellte sein neues Buch „Lieblingsorte – Paris“ vor und seinen vor einem Jahr erschienenen Krimi „Die Morde von Morcone“. Mit zwei interessanten und unterhaltsamen Stunden wurden die Gäste belohnt.

Etwa 60 Besucher fanden Plätze in dem begrenzten Raum zwischen den Bücherregalen. Dass Stefan Ulrichs familiäre Wurzeln bis nach Riedlingen reichen, ist seinen Büchern nicht anzumerken – den interessierten Besuchern der Lesung jedoch wohl. Mehrere Abkömmlinge der großen und weit verzweigten Familie Ulrich waren gekommen. Der am Tischchen vor den Besucherreihen sitzende Autor begann lockere Gespräche über Riedlingen und seine Erinnerungen aus den Erzählungen seines Großvaters, der in Riedlingen aufgewachsen war. Ein Mal sei er selber bereits in Riedlingen gewesen: auf der Durchreise. Riedlingen sei sein „Bullerbü“, wie es sein Großvater geschildert habe, „ein literarischer Ort“. Es sei daher ein besonderes Erlebnis gewesen, nun durch all die Erinnerungen, durch die reale Stadt zu spazieren. Auch die von Jörg Ulrich verfasste Familienchronik habe eine neuere und nähere Verbindung mit der Verwandtschaft und dem Ort geschaffen.

Familienüberlieferung

Ein Onkel Stefan Ulrichs, Karl-Ulrich Stein, war extra zur Lesung nach Riedlingen gekommen. Er fasste für das Publikum die Verbindungen zwischen dem Autor und der Buchhandlung aus den Überlieferungen der Familie zusammen. Steins Mutter war eine geborene Ulrich und er wuchs mit seinen Geschwistern in der Wohnung über dem Laden auf. 1886, in der Zeit der „Gründerjahre“, sei die Buchhandlung als Firma in das Haus am Marktplatz gezogen, wo sie heute noch in ununterbrochener Reihe geführt werde. Seine Mutter habe das Geschäft verkauft und es werde nun – nach Kübler, Krieger, Hölscher – in der Nachfolge ihrer Mutter von Roswitha Mayer weiter betrieben. Sie schloss ihre kurze Einführung zum Autor und seinen Büchern mit den Worten: „Es zieht ihn immer wieder nach Frankreich!“ Und Stefan Ulrich ergänzte schmunzelnd: „Und nach Italien.“

Und in Italien, in der Toskana – „meine Lieblingslandschaft“ – spielt der Krimi, aus dem Ulrich etwa eine Stunde lang liest: routiniert, mit angenehmer Stimme, in flottem Tempo. Gespannt lauscht sein Publikum. Viel Italienisches erfährt es, vom Essen und Trinken, der Landschaft, den Menschen, der Geschichte. Die Protagonisten, die Orte, die Situationen sind anschaulich beschrieben.

Klingt nach Riedlingen

Es ist deutlich zu merken, dass der Autor sich auskennt und mit Empathie darüber erzählt. Bei der Schilderung eines kleinen Örtchens der Maremma aus dem dritten Kapitel sagt er schmunzelnd mit einem langen Blick ins Publikum: „Klingt so ein bisschen nach Riedlingen!“ Er springt dann ziemlich zum Ende des Buches, nachdem fünf Morde geschehen sind – und endet nach fast einer Stunde an einer besonders spannenden Stelle, klappt mit Schwung das Buch zu: „Das Ende les‘ ich natürlich nicht!“ Lachen und Applaus.

Aus „Paris“, in der Serie Lieblingsorte des Insel-Verlages erschienen, liest er im zweiten Teil. Sein Paris stellt er in 66 Kapiteln über jeweils etwa drei Seiten vor. „Spaziergänge“ seien es, sagt er. Und sie führten zu versteckten Plätzen, Märkten, Lokalen, die nicht in jedem Reiseführer zu finden sind. Auch hier zeigt er, was er mag, was ihm am Herzen liegt, was er kennt. Sein Insiderwissen und seine Tipps aus vier Jahren Leben in Paris werden für den Leser genau dargelegt.

Wachsende Entfremdung

Zwischen den beiden Teilen der Lesung stand Stefan Ulrich für Fragen aus dem Publikum zur Verfügung. Italien und die derzeitige Politik spielten dabei eine große Rolle. Seine Ausführungen zeigten, dass er umfassend Bescheid weiß – auch aus seiner Tätigkeit als Redakteur im Ressort Außenpolitik der Süddeutschen Zeitung und seinen Jahren in Rom – und das Land, die Menschen, die Finanzen, die Systeme, die Unterschiede seinen Zuhörern beschreiben kann. Er beklagte die „galoppierende Entfremdung“ zwischen Deutschland und Italien.

Mit Applaus wurde Stefan Ulrich verabschiedet. Ehe er zahlreiche Signierwünsche erfüllte, dankte er für die Aufmerksamkeit und Geduld des Publikums und Roswitha Mayer für den besonderen Rahmen.