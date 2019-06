Statt Yogafestival nun Lichtkunst

Der Traum von Christiane Johannsen von einem oberschwäbischen Yogafestival in dem historischen Hängegarten in Neufra ist geplatzt. Zu wenige Buchungen sind für die verschiedenen Angebote vom 21. bis 23. Juni eingegangen. Deshalb hat sie es abgesagt. Auf Samstag, 22. Juni, lädt sie dennoch in den Hängegarten ein und zwar zu einem Lichterkunstfest. Von 18 bis 24 Uhr darf man sich an der Lichtkunst von Andreas Martin zu dezenter Musik freuen. Dazu gibt es Einlagen zweier Yoga-Lehrerinnen. Bei schlechtem Wetter allerdings muss auch darauf verzichtet werden.