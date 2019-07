Startschuss für Gartenschau-Bewerbung ist gefallen

Der Startschuss für die Bewerbungen um eine Gartenschau in den Jahren 2031 bis 2036 ist gefallen. „Städte und Kommunen haben nun bis 19. Dezember Zeit, ihre Bewerbungsunterlagen beim Ministerium einzureichen“, sagte der Minister für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz, Peter Hauk, am Donnerstag.

Auch die Stadt Riedlingen will sich um die Ausrichtung einer Gartenschau in diesem Zeitraum bewerben. Nach bisherigen Vorstellungen soll sich die Gartenschau thematisch am „blauen Band“ der Flüsse in Riedlingen orientieren. Entlang dieses blauen Bandes sollen sich Aktionen und Maßnahmen ausrichten.

Am Montag, 22. Juli, wird im Gemeinderat der aktuelle Stand zur Bewerbung erläutert und die Machbarkeitsstudie vorgestellt werden. Auch die Verzahnung zum Stadthallenareal wird Thema sein.

Die Flüsse in Riedlingen sollen eine wichtige Rolle in der Gartenschau-Bewerbung spielen. (Foto: Planstatt Senner/Stadt)

Eine Gartenschau ist für eine Kommune nicht nur von touristischem Interesse. Auch aus Stadtentwicklungssicht ist diese von großer Bedeutung.

Denn das Land stelle den ausrichtenden Städten und Kommunen für die zweite Tranche insgesamt bis zu 21 Millionen Euro über das Landesprogramm ‚Natur in Stadt und Land‘ für den Bau von dauerhaften Grün- und Freiflächen zur Verfügung.

Eindrucksvolle Anregung

In den vergangenen Jahren hätten die Projekte nicht nur eindrucksvolle Anregung in Sachen Grüngestaltung gegeben, sondern seien zugleich erfolgreiche Auslöser umfassender Stadtentwicklungsmaßnahmen gewesen, heißt es dazu vom Ministerium.

„Vor allem vor dem Hintergrund, dass grüne Infrastruktur die negativen Auswirkungen des Klimawandels in den Städten verringern kann, sind die baden-württembergischen Gartenschauen aktueller denn je. Jeder Euro ist gut angelegtes Geld in das Wohlbefinden und die Gesundheit der Bürger. Ausgeklügelte und blütenreiche Grünanlagen stärken darüber hinaus die biologische Vielfalt“, erklärte Hauk.