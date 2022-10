Starke Teilnahme an der Lichterprozession für den Frieden

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Beeindruckenden Zuspruch fand eine Lichterprozession für den Frieden am Dienstagabend, den 11. Oktober in Riedlingen. Man traf sich um 19 Uhr auf dem Marktplatz. In Mittelpunkt stand eine Statue „Unserer lieben Frau von Fatima“, die origineller Weise auf einer prächtig geschmückten Pferdekutsche zum Lichterzug durch die Straßen der Stadt bereitet war.

Pater Karl Stehlin von der Priesterbruderschaft St. Pius X. stellte in seiner zu Herzen gehenden Ansprache dann auch den Zuhörern die Gottesmutter als gütige Mutter und Zuflucht in aller Not vor Augen, besonders in der aktuellen Situation von Krieg und Existenznöten. Das Gebet „Unter deinen Schutz und Schirm“ des hl. Bernhard hat auch nach tausend Jahren seine tiefe Bedeutung, sagte er. Besonders aber vermag Maria uns das Kostbarste in unserem Leben, nämlich die Seligkeit des Himmels zu vermitteln. Etwa 350 Teilnehmer aus Riedlingen und Umgebung, sowie aus dem Allgäu, der Schweiz und Argentinien begleiteten mit brennenden Kerzen in den Händen die festlich geschmückte Statue „Unserer Lieben Frau von Fatima“, den Rosenkranz betend und singend durch die Straßen.

Um 20.30 Uhr endete die herrliche Glaubenskundgebung mit der Erneuerung der Weihe der Welt an das Unbefleckte Herz Mariens, die sich in diesem Jahr zum 80. Mal jährt.

Eingeladen hatte die Gebetsgruppe MI, die bei der Priesterbruderschaft St. Pius X. in Göffingen ihren Sitz hat und von Pater Maximilian Kolbe gegründet wurde.