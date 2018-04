Starke Riedlinger beim Öpfinger Osterlauf

Beim traditionsreichen Öpfinger Osterlauf mit insgesamt nahezu 1000 Teilnehmern nahmen auch wieder etliche Riedlinger Läufer mit beachtenswerten Erfolgen teil.

Im Halbmarathon mit fünf Läufern aus Riedlingen am Start, konnte Stefan Spöcker nach mehreren Positionskämpfen im vorderen Feld sich einen guten 13. Platz im Gesamteinlauf erarbeiten. Nach längerer Wettkampfpause war für ihn die gelaufene Zeit von 1:22:56 Stunden vollkommen in Ordnung, zumal er den guten zweiten Platz in seiner Altersklasse belegte. Die Zehn-Kilometer-Marke passierte er in 38:47 Minuten. Martin Schenk, der sich auch noch kein genaues Bild von seinem derzeitigen Leistungsstand machen konnte, war am Ziel mit der Zeit von 1:42:11,5 Stunden dann doch recht zufrieden. Damit wurde er 16. in seiner starken Altersklasse M 45. Als dritter Riedlinger kam Hans Petermann nach 1:53:24,1 Stunden über die Ziellinie und belegte einen hervorragenden zweiten Platz in M70. Es folgten Stefan Kuginna in 1:54:13,3 Stunden (18. in M40) und Hermann Stöhr in 1:55:21,3 Stunden (Achter in M60). In der Mannschaftswertung mit Spöcker, Schenk und Petermann wurde der TSV Riedlingen Siebter.

Am Zehn-Kilometer-Lauf nahmen zwei Läufer aus Riedlingen teil. Günther Blersch von der VHS Donau Bussen, Lauftreff Riedlingen, wurde Elfter in M55 in 50:27,9 Minuten. Ihm folgte als weiterer Riedlinger auf Rang zwölf Bernd Scholz in 50:52,9 Minuten.

Zwei schöne Erfolge aus Riedlinger Sicht gab es auch im Freizeitlauf. über 5,25 Kilometer. Im Gesamteinlauf der Männer belegte Klaus Dorner Rang drei in einer Zeit von 21:21,5 Minuten Christine Schenk wurde Sechste im Gesamteinlauf der Frauen in 29:49,2 Minuten.

Als jüngster Teilnehmer des TSV Riedlingen nahm Samuel Spöcker am Junior-Cup über 1,5 Kilometer teil. In der Klasse U10 wurde er Elfter in 7:17,5 Minuten.