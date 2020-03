Starke Mädchen beim Seminar der offenen Jugendarbeit

Unter dem Motto „Starke Mädchen“ haben in den Faschingsferien 18 Mädchen aus Bad Buchau, Bad Schussenried und Riedlingen ein zweitätigiges Seminar in den Räumen des Jugendwohnheims der Willi-Burth-Schule in Bad Saulgau absolviert.

Organisiert wurde das Mädchenseminar von den Mitarbeiterinnen Franziska Rist (Schulsozialarbeit Bad Buchau) und Corinna Zeh (Offene Kinder- und Jugendarbeit Riedlingen/Schulsozialarbeit Bad Schussenried) vom Kinderheim Haus Nazareth in Sigmaringen.

Schon im Vorfeld des Seminars hatten die Mädchen die Möglichkeit, ihre Wünsche mit einzubringen, sodass ein vielfältiges Programm entstand. Nach einer ersten Kennenlernrunde ging es gleich mit dem thematischen Arbeiten los. In verschiedenen Einheiten hatten die Mädchen Gelegenheit, sich selbst und ihre Freundinnen besser kennenzulernen, aber auch neue Freundschaften zu knüpfen.

Eine geplante Gruppenaktion in der Stadt fiel dem schlechten Wetter zum Opfer. Die Zeit wurde jedoch dafür genutzt, Fotokollagen zu erstellen. Es kam ein buntes und vielfältiges Programm zusammen und die Mädchen wären gerne noch länger dageblieben.