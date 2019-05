Stadtrundgang mit Thomas Strobl

Der CDU-Landesvorsitzende Thomas Strobl ist am Montag, 20. Mai, in Riedlingen zu Gast. Gemeinsam mit dem CDU-Kandidaten fürs Europaparlament, Norbert Lins, sowie den Abgeordneten Josef Rief und Thomas Dörflinger wird Strobl in einem Rundgang die Stadt kennenlernen. Zum Rundgang sind alle Bürger eingeladen.

Er beginnt um 14.30 Uhr an der Stadthalle und führt über die Haldenstraße auf den Marktplatz und ins Feuerwehrmuseum. Dort ist ein Austausch zu aktuellen Themen und Herausforderungen im ländlichen Raum geplant.

Gegen 16 Uhr endet der Termin.