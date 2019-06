Stadtfestwochenende mit modernem Dichterwettstreit

Am kommenden Wochenende wird der Wochenmarkt mit Leben geflutet: Das Stadtfest wird dieses Jahr am Freitag mit einem Poetry Slam eröffnet und bietet am Samstag einen Festabend mit Fassanstich und Partynacht.

Der Förderverein der Narrenzunft Gole veranstaltet wie letztes Jahr das Riedlinger Stadtfest auf dem Wochenmarkt, welcher sich mittlerweile als neue Festkulisse bewährt. Den Besuchern wird dennoch auch dieses Jahr etwas neues im Rahmen des Stadtfestes geboten.

Dichterwettstreit am Freitag

Zum ersten Mal findet am Freitag der Kreissparkassen Open Air Poetry Slam statt – ein Einstieg ins Festwochenende, zugleich ist er Teil des Sommernachtstraums mit verschiedenen Aktionen in der Stadt. „Poetry Slam“ bedeutet sinngemäß so viel wie Dichterwettstreit. Die Dichter der Neuzeit tragen ihre selbstgeschriebenen Texte mit einem gewissen Maß an Selbstinszienierung dem Publikum vor. Die Zuhörer küren anschließend den Sieger des Abends.

Die deutschsprachige Slam-Szene gilt als eine der größten der Welt. Und am Stadtfestwochende sind fünf dieser Slamer in Riedlingen zu Gast, um sich vor der Kulissen des Wochenmarktes ein literarisches Wortgefecht zu liefern.

Unter den Dichter ist Alex Simm, der neben seinem Beruf als Lehrer Balladenbücher schreibt – mit so prägnanten Titeln wie „Vom einsamen Emo-Einhorn Erna, das wie alle sein wollte“. Aus Leipzig kommt mit Svenja Gräfen eine ebenso geübte Wortkünstlerin, welche sich besonders dem Feminismus verschrieben hat. Mit Rainer Holl bestreitet auch ein Finalist der deutschen Meisterschaft von 2018 den Poetry Slam und tritt mit der Halbfinalistin Rita Apelt vor das Riedlingen Publikum. Der erfahrene Performance-Poet und Autor Tobias Kunz ergänzt die Artisten des Kreissparkassen Open Air Poetry Slams.

Partynacht mit No Limit

Traditionell wird der Festabend am Samstag um 17 Uhr mit dem Fassanstich eröffnet und musikalisch durch den Musikverein Altheim begleitet. Ab 20 Uhr übernimmt die Band No Limit und entführt die Besucher in eine Partynacht mit Musik und Tanz. Sie stehen für ehrliche und handgemachte Livemusik. Die sechs Musiker und Musikerinnen aus dem Raum Biberach spielen bekannte Songs von CCR, Tina Turner, Pink Floyd, Joe Cocker und vielem mehr. Wie immer ist der Eintritt am Samstagabend frei.