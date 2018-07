Stadt will Bekenntnis zur Raumschaft

Der Riedlinger Gemeinderat begrüßt die geplante Werkrealschule Unlingen-Uttenweiler, zumal diese mit den Riedlinger Schulen kooperieren soll. Von Ertingen-Herbertingen ist dazu noch nichts bekannt, weshalb den Ertinger Gemeinderat um Informationen bittet.

Von unserem RedakteurMarkus Dreher

Riedlingen wird eine Werkrealschule neuen Typs beantragen. Trotzdem betrifft die Stadt, was die Umlandgemeinden vorhaben, und zwar in doppelter Hinsicht: Zum einen besuchen die Kinder aus den Teilorten die Schulen in Unlingen und in Ertingen.

Zum anderen sagte Bürgermeister Hans Petermann am Montagabend im Gemeinderat, man dürfe nicht die Hauptschulen allein betrachten. Die große Mehrheit der Kinder gehe auf Förder-, Berufs- und Realschule oder Gymnasium, wo die Kinderzahlen ebenfalls zurückgingen. „Es ist ein entscheidender Unterschied, wenn ich für diese viel größere Zahl von Kindern vorsorgen muss“, sagte Petermann – was im Falle des Gymnasium sogar nur mit Hilfe des Kreises möglich sei.

Riedlingen habe vor diesem Hintergrund für die Werkrealschulen neuen Typs einen Schulzweckverband für den ganzen Raum vorgeschlagen – ohne Erfolg. Ob dann bei den Gesprächen über weitere Standorte Unlingen oder Ertingen zuerst vom Dreierbündnis abgerückt ist – „darüber gibt es unterschiedliche Darstellungen“, sagte Petermann.

Jedenfalls streben Unlingen und Uttenweiler eine Werkrealschule am Bussen an. Petermann zufolge gibt es von ihnen die klare Aussage: „Alles, was darüber hinausgeht, kommt nach Riedlingen.“ So wird die Werkrealschule am Bussen beim Berufsschulunterricht für Zehntklässler sowie möglicherweise bei den Wahlpflichtfächern mit den Schulen in Riedlingen zusammenarbeiten. Damit sind die Erwartungen für die Schüler aus Bechingen, Daugendorf, Zell und Zwiefaltendorf erfüllt, wie es im Beschluss heißt, weshalb der Rat diese Variante ausdrücklich begrüßt.

Aber nicht ohne Diskussion. Mehrere Stadträte plagt „Kopfzerbrechen wegen der Unsicherheit“. Sie bezogen sich auf eine Äußerung des Riedlinger Rektors Otto Langlois: „Unlingen-Uttenweiler steht jetzt schon auf wackligen Füßen.“ Sie unterstellen eine Übergangsquote auf die Hauptschule von 40 Prozent. Roland Uhl, selbst Hauptschullehrer, warnte: „Ich weiß, wie das oft vor sich geht mit dem ,Grundschulabitur‘: Man erreicht die Übergangsquote, die man (für die Erhaltung der Schule – die Red.) braucht. Damit schaden wir unseren Kindern.“ Petermann bestätigte, dass aus Grundschulen mit angeschlossener Hauptschule weniger Realschüler und Gymnasiasten hervorgingen als aus reinen Grundschulen. „Wir werden in Zukunft noch stärker darauf achten, ob es da Auffälligkeiten gibt.“

Dennoch warb der Rathauschef dafür, an den langfristigen Zusammenhalt in der Raumschaft zu denken. „Wir sollten ein klares Signal geben“, sagte er, zumal die Tendenz dieser beiden zu Riedlingen auch für den Fall gelte, dass sie später an zu geringen Schülerzahlen scheitern sollten. Stefan Schmid spannte den Bogen übers Thema Schule hinaus: „Die fahren gerne nach Riedlingen, etwa auch zum Einkaufen“ – obwohl mancher Ort näher an Munderkingen liegt.

Im Falle Ertingens ist diese Hinwendung aus Sicht der Riedlinger nicht so eindeutig. Man sei von Ertingen nicht ins Vorgehen einbezogen worden, sagte Petermann. Der Gemeinderat nimmt daher die Beschlüsse dieser beiden Gemeinden zur Kenntnis. „Wir treffen keine Festlegung, sondern stellen an den Ertinger Gemeinderat Fragen“, erläuterte Petermann: Die Räte wollen von ihren Ertinger Kollegen wissen, ob Ertingen weiter an den Neufraer Kindern interessiert sei und ob eine Zusammenarbeit mit den Riedlinger Schulen gewünscht werde – also ob etwa die Berufsschultage in Riedlingen oder Bad Saulgau stattfinden sollen. Alle Beschlüsse fielen bei Enthaltung von Dorothea Kraus-Kieferle, die gerne das Ganze nur zur Kenntnis genommen hätte, und gegen die Stimme von Manfred Birkle.

Fragen und Antworten

Ertingen wirbt um Neufraer Kinder

Riedlingen hat den Vertrag, dass Neufraer Kinder in Ertingen zur Schule gehen, bereits vor zwei Jahren unabhängig von der Werkrealschule neuen Typs zum Schuljahr 2011/12 gekündigt – allerdings „mit dem klaren Ziel, dass dies weitergeführt wird“, wie Bürgermeister Hans Petermann sagt. Aber die Stadt erwartet, deswegen von Ertingen in die Entscheidungen zum Thema Schule einbezogen zu werden.

In der Diskussion des Riedlinger Gemeinderats sagte der Stadtrat und Neufraer Ortsvorsteher Hermann Hennes übrigens, er könne sich nicht vorstellen, dass Neufraer Kinder nach Herbertingen fahren würden. Ansonsten war der Tenor, die Qualität der Riedlinger Schule herauszustreichen, „auch wenn sie nicht jeden Tag in der Zeitung steht“.

Der Ertinger Bürgermeister Alexander Leitz beantwortet die vom Riedlinger Gemeinderat aufgeworfene Frage so: „Das ist, als ob Sie einen Hungrigen fragen, ob er etwas zu essen will. Wir wünschen uns sehr, dass die Neufraer Kinder weiter nach Ertingen kommen.“ Dies habe er der Stadt Riedlingen vor der Sitzung mitgeteilt. Aber Ertingen lehne die Verknüpfung dieser Frage mit anderen Entscheidungen ab. Unter Druck setzen lasse sich Ertingen nicht. Ertingen-Herbertingen sei in jedem Fall „lauffähig“.

Zur Partnerschaft mit den Berufsschulen Riedlingen und Bad Saulgau sagt Leitz: „Alles was in unserer Macht steht und die Ertinger Kinder angeht, sind wir klar nach Riedlingen orientiert.“ Für Herbertingen könne Ertingen nicht entscheiden. Es wird bald Gelegenheit sein, über dieses Thema zu reden: Am Montag treffen sich alle Hauptschulrektoren mit dem Rektor der Riedlinger Berufsschule, Mandred Rieger.