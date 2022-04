Stadt Riedlingen legt nach in Sachen E-Mobilität

Baden-Württemberg verfügt bereits über ein dichtes Ladenetz für E-Autos. Die Stadt Riedlingen leistet hierzu einen nicht geringen Beitrag: Bei gut 10.900 Einwohnern und 16 Ladepunkten kommt man hier auf einen Wert von 681 je Ladepunkt – damit zählt die Stadt zu den Spitzenreitern im Südwesten. Das teilt die EnBW in einer Pressemitteilung mit. Die Kommune gebe sich damit aber nicht zufrieden. Vielmehr werde das Ladenetz in Riedlingen weiter ausgebaut. So gibt es seit Kurzem einen weiteren öffentlichen Ladestandort, den die Stadt Riedlingen beauftragt und die Betreiberin EnBW am Donaukanal eingerichtet hat. Jetzt wurde er offiziell in Betrieb genommen.

„Heutzutage gehören zu einer guten kommunalen Infrastruktur auch Lademöglichkeiten für Elektrofahrzeuge. Denn die Anzahl der elektrisch betriebenen Fahrzeuge steigt, unter anderem wegen des Umweltbonus, stark an“, erklärt Bürgermeister Marcus Schafft: Gerade in ländlichen Gebieten müsse das Ladenetz noch engmaschiger werden, so Schafft. „Dazu tragen wir gemeinsam mit unserem Partner EnBW gerne bei. Die neue Ladesäule ist ein weiterer Baustein für eine moderne Kommune, mit dem wir auch die Attraktivität von Riedlingen weiter erhöhen – für unsere Bürgerinnen und Bürger und vor allem auch für unsere Gäste.“

Die Ladestation am Donaukanal besitzt je zwei Typ 2-Anschlüsse, mit denen alle E-Autos laden können. Sie liefern Wechselstrom mit bis zu 22 Kilowatt Leistung. „Eine halbe Stunde Laden reicht bei neueren E-Fahrzeugen – je nach Fahrweise – für bis zu 50 Kilometer Reichweite“, erklärt Markus Mayer, Kommunalberater von der EnBW-Tochtergesellschaft Netze BW, und weist darauf hin, dass mit 100 Prozent Ökostrom geladen werde: „Das ist bei allen EnBW-Ladestationen Standard.“ Die Leistung reiche für das Laden während eines Einkaufs oder Café-Besuchs völlig aus. Ganz Eiligen gibt Mayer den Tipp, zur Stadthalle zu fahren. Dort betreibt die EnBW eine Schnellladesäule, an der in nur fünf Minuten Energie für bis zu 100 Kilometer Reichweite geladen werden kann.

Insgesamt stehen den E-Autofahrern in Riedlingen nun 16 Ladepunkte mit unterschiedlichen Leistungen aber alle mit den gängigen Anschlüssen zur Verfügung – und Überlegungen zu weiteren Standorten laufen bereits.