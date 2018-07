Stadt installiert Amokwarnanlagen in Schulen

Die Stadt Riedlingen will nach und nach in allen Schulen eine Amokalarmierung installieren. Auch wenn es dafür keine gesetzliche Vorschrift gibt, sind sich Stadtverwaltung und Gemeinderat einig, dass die Sicherheitsstandards an den Schulen verbessert werden müsse. In der jüngsten Gemeinderatssitzung ging Wolfgang Kurz vom Riedlinger Polizeirevier auf den Zweck der frühzeitigen Alarmierung der Polizei ein. Je schneller die Polizei alarmiert werde, desto früher könne sie eingreifen.

Die Schulgebäude in Riedlingen verfügen über eine elektronische Lautsprecheranlage. Über diese Anlage können Durchsagen im Rektorat gemacht werden, die in den Schulräumen und im Außenbereich zu hören sind. Das Problem an der Sache ist, dass das Sekretariat nicht immer besetzt ist, was Voraussetzung für eine umfassende Alarmierung im Amokfall ist. Bisher wurde die Polizei im Ernstfall über die Festnetzleitung oder Handy alarmiert. Zukünftig sollen die Schulen eine Alarmierung bekommen wie sie in Banken bereits installiert ist. In den Klassenräumen gibt es einen Notruftaster mit Wandsprechstelle. Der Alarmknopf ist mit einem Schlüsselschalter gesperrt, um unbefugtes Auslösen des Alarms zu verhindern. Der Lehrer hat den Schlüssel und kann im Ernstfall Alarm auslösen.

Bedingt durch die laufende Sanierung an der Hauptschule und der Werkrealschule kann die Installation der Alarmierung sofort erfolgen. Damit wäre das neue Alarmierungssystem ab dem neuen Schuljahr einsatzfähig. Die Realschule und die Turnhalle könnten ebenfalls kurzfristig nachgerüstet werden. Der Einbau einer Alarmierung in die Grundschule soll mit der grundlegenden Sanierung des Gebäudes geschehen. Da die Förderschule bereits 2003 und 2008 grundlegend saniert wurde und Kabeltrassen damals bereits verlegt wurden, wäre auch hier eine Installation ohne wesentliche Bauarbeiten möglich.