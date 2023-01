Stadt informiert über Kindergartenanmeldung

In den Kindertageseinrichtungen der Stadt Riedlingen und den dazu gehörenden Ortschaften sowie den kirchlichen Kindergärten können Eltern ihre Kinder noch bis 1. März für das Kindergartenjahr 2023/2024 anmelden. Das teilt die Stadtverwaltung in einer Pressemitteilung mit.

Dies betrifft alle Kinder, die im Laufe des kommenden Kindergartenjahres (September 2023 bis August 2024) das dritte Lebensjahr vollenden und einen Kindergartenplatz benötigen. In einigen Kindergärten können unter bestimmten Voraussetzungen Kinder bereits ab zwei Jahren aufgenommen werden. Für Kinder ab einem Jahr bieten die Kinderkrippe der evangelischen Kirchengemeinde und die städtische Kinderkrippe Regenbogen Betreuungsangebote an.

Der Anmeldebogen an städtischen Einrichtungen steht auf der städtischen Homepage www.riedlingen.de unter der Rubrik „Soziales & Organisation – Kindergärten“ zum Herunterladen bereit. Darüber hinaus kann dieser an der Zentrale im Rathaus und in den Eingangsbereichen der Kindertageseinrichtungen mitgenommen werden. Der ausgefüllte Anmeldebogen ist im Wunschkindergarten oder im Rathaus einzuwerfen oder per Mail an Pia Reich (preich@riedlingen.de) zu schicken.

Für die Anmeldung an kirchlichen Kindertageseinrichtungen kontaktieren die Eltern die jeweiligen Leitungen telefonisch oder per E-Mail. Für den evangelischen Kindergarten mit Kinderkrippe ist Leiterin Annette Guter telefonisch unter 07371/3649 oder per Mail an evang.kiga-riedlingen@web.de erreichbar. Im katholischen Kindergarten St. Maria ist Leiterin Beate Kegele die Ansprechpartnerin, telefonisch unter 07371/7433 oder per Mail an kiga-st.maria-riedlingen@t-online.de.

Die Stadtverwaltung weist zudem darauf hin, dass durch eine rechtzeitige Anmeldung der Bedarf an Betreuungsplätzen möglichst genau ermittelt werden kann. Trotzdem kann der Fall eintreten, dass Eltern im Einzelfall auf eine andere Einrichtung ausweichen müssen, wenn in der gewünschten Einrichtung kein Platz mehr zur Verfügung steht.