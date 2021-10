Stabwechsel beim Riedlinger Frauenbund

Rückschau und Neuanfang sind im Mittelpunkt der Mitgliederversammlung des Zweigvereins Riedlingen des Katholischen Deutschen Frauenbunds (KDFB) in der zum Erntedank festlich geschmückten Georgskirche gestanden. Sie war sehr gut besucht.

Nach der Begrüßung durch Fanny Elsner, die durch das Programm führte, und einem Danklied erinnerte Pfarrer Walter Stegmann, der geistliche Beirat der Gemeinschaft, in seiner kurzen Meditation, wie wichtig und heilsam persönliche Begegnungen sind. Marlies Bühler ließ bei ihrem Bericht über die Veranstaltungen in den Jahren 2019/ 2020/2021 aufhorchen: So lud das vierköpfige Leitungsteam 2019 noch zu 17 bestens organisierten Veranstaltungen ein. Sie boten eine große Vielfalt an Themen für Leib und Seele und wurden gerne angenommen – durchschnittlich hatte jede Veranstaltung etwa 45 Besucherinnen.

Das Jahr 2020 begann wie immer mit Kinobesuch, Begegnungstag, Weltgebetstag – und dann kam der Lockdown. Die geplanten Aktivitäten konnten nicht stattfinden. Doch das kreative Leitungsteam fand, zusammen mit Pfarrer Stegmann, gute Lösungen, um der Vereinsamung entgegenzuwirken: In der großen Georgskirche war es möglich, die Corona-Bestimmungen einzuhalten und sich doch zu sehen: zu einer Maiandacht, einem Gottesdienst am Bundesfest, einer Erntedankfeier, einem religiösen Vortrag, einer Adventsfeier. In großen Stelen schmückten Kräutersträuße den Kirchplatz für die Gottesdienste im Freien anstelle der Kräuterbüschel zu Mariä Himmelfahrt, die sonst immer angefertigt und auf Spendenbasis zugunsten von Missionsprojekten verteilt werden. In drei Abendspaziergängen gab Hilde Teschner ihr Wissen über die Stadtgeschichte weiter. Sogar ein kleiner Ausflug nach Hundersingen war möglich.

Auch in diesem Jahr konnte es nur ein „Notfallprogramm“ geben, bei dem die Georgskirche wieder Heimat bot. Da waren die Stadtspaziergänge mit Hilde Teschner und ein Nachmittag im Freien unter der „Linde“ mit Liedern, Gedichten, Geschichten etwas Besonderes.

Dieser beeindruckende Rückblick und der anschließende Kassenbericht der Schatzmeisterin Claudia Waldraff waren die letzte „Amtshandlung“ des scheidenden Leitungsteams. Pfarrer Stegmann übermittelte im Namen aller den großen Dank, ein kleines Geschenk und die Ehrennadel des KDFB an Marlies Bühler, Fanny Elsner, Thea Knoll und Claudia Waldraff.

Der Tagesordnungspunkt „Wahlen“ war nun besonders spannend. Zur großen Freude aller konnte ein neues Leitungsquartett durch gewählt werden: Ingeborg Maria Buck, Gabriele Osvath, Ursula Sprengel und Gabi Walz sind bereit, die Verantwortung zu übernehmen. Die bewährten Kassenprüferinnen Maria Blum und Fanny Grimm geben ihre Aufgabe weiter an Anja Ummendorfer und Marlies Bühler. Als geistlicher Beirat bleibt Pfarrer Stegmann dem Frauenbund treu. Für zehnjährige Mitgliedschaft überreichte er drei Frauen eine kleine Anerkennung. Den acht verstorbenen Mitgliedern galt ein stilles Gedenken.