Stabübergabe beim Musikverein Daugendorf

Der Musikverein Daugendorf lädt zu seinem Frühjahrskonzert am Samstag, 24. März, ab 20 Uhr in die Gemeindehalle nach Daugendorf ein. Mit ihrem Dirigenten Thomas Schmid haben sich die Musiker in den vergangenen Monaten auf diesen Konzertabend vorbereitet und gemeinsam mit dem Kooperationsjugendorchester der Musikvereine Daugendorf, Grüningen, Zell-Bechingen und der Stadtmusik Riedlingen unter der Leitung von Michael Reiter ein sehr interessantes Konzertprogramm zusammengestellt. Im Konzert erfolgt auch die offizielle Übergabe des Dirigentenstabs von Thomas Schmid an seinen Nachfolger Wolfgang Triebs. Eröffnet wird der musikalische Abend durch das Kooperationsorchester „Die Dapper“ unter der Leitung von Stadtmusikdirektor Michael Reiter. Den zweiten Teil des Abends gestaltet der Musikverein Daugendorf unter anderem mit „Les Miserables“, dem Jazzstück „Feeling Good“ mit Noah Reiter als Solo-Posaunist und „Absolute Crossover“, wobei die typischen Big- Band-Registerhrem spielerischen Können freien Lauf lassen dürfen.