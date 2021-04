St.-Gerhard-Schule startet mit der Corona-Testung

Im Rahmen der Notbetreuung hat die Riedlinger St.-Gerhard-Schule am Montag mit der Testung der Schüler auf Corona begonnen. Da das Land Baden-Württemberg die eingeplanten Antigen-Schnelltests noch nicht geliefert hatte, wurde auf die vom Schulträger beschafften Testvorräte zurückgegriffen. Alle sieben getesteten Kinder waren negativ.

Die in der ersten Schulwoche gemachten Tests sind noch freiwillig, schreibt Schulleiter Christof Gerster in einer Pressemitteilung. Ab dem 19. April sei die Einwilligung zu den Tests, die für alle Schüler, Lehrer und Beschäftigten zweimal pro Woche vorgesehen sind, verpflichtend für den Besuch des Unterrichts beziehungsweise die Tätigkeit an der Schule.

Zum Einsatz kommen Tests mit einem Abstrich im vorderen Nasenraum, die von den Schülern weitgehend selbst gemacht werden können. Die Lehrer wurden in der Verwendung der Tests geschult und unterstützen die Schüler individuell.