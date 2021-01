SRH Fernhochschule bleibt die beliebteste Fernhochschule

844 Bewertungen, 4,46 Sterne und eine Empfehlung von 98 Prozent ergaben: Auch 2021 ist die SRH Fernhochschule – The Mobile University die beliebteste Fernhochschule. Der Hochschule gelang es nach 2019 und 2020 auch 2021 und damit nun zum dritten Mal, sich die Auszeichnung zu sichern.

Prof. Dr. Ottmar Schneck, Rektor der SRH Fernhochschule: „Wow – wir haben das Triple geschafft! Dreimal in Folge haben wir nun das begehrte Siegel ‚Beliebteste Fernhochschule‘ von ‚Fernstudium Check‘ erhalten. Diese Auszeichnung von unseren Studierenden auch im Jahr 2021 führen zu können, freut uns sehr. Es bestätigt, dass unsere Studierenden unseren Qualitätsanspruch und herausragenden Service schätzen und erneut bestens bewerten.“

Mit dem FernstudiumCheck Award „Beliebteste Fernhochschule“ konnten Fernstudierende ihren Studiengang ein Jahr lang bewerten. Für Studieninhalte, Betreuung und sechs weitere Kriterien konnten 1 (= mangelhaft) bis 5 (= sehr gut) Sterne vergeben werden. Auch, ob die Studierenden ihr Fernstudium weiterempfehlen und wie viele Studierende ihre Fernhochschule bewertet haben, fließen in das Ranking ein.

844 Studierende der SRH Fernhochschule bekräftigen die beliebteste Fernhochschule 2021 mit 4,46 Sternen und einer Empfehlung von 98 Prozent darin, ihre Studierenden auch weiterhin bestmöglich auf ihrem Weg zu begleiten.

„Dieses Jahr hat mal wieder gezeigt, welche Vorteile ein digitales Fernstudium mit sich bringt. Ich konnte mein Studium an der SRH Fernhochschule trotz Corona flexibel und ohne große Einschränkungen weiterführen. Die praxisnahen Erfahrungen haben mich beruflich vorangebracht und mir geholfen, durch diese Zeit voller Herausforderungen zu kommen. Ich bedanke mich für ein tolles Jahr und freue mich auf 2021“, so die Bewertung eines zufriedenen Studierenden.

Im Jahr 2021 konnten sich noch mehr Studiengänge als die vergangenen Jahre über besonders viele positive Bewertungen und eine sehr hohe Weiterempfehlungsrate freuen. Viele Studiengänge erreichten sogar eine Weiterempfehlungsrate von 100 Prozent.

Die staatlich anerkannte SRH Fernhochschule – The Mobile University ist spezialisiert auf berufsbegleitendes Online-Studium. Als Qualitätsführer im Fernstudium bietet sie seit über 20 Jahren ein flexibles und höchst individuelles Studium parallel zu Beruf, Ausbildung oder Familie. Die persönliche Betreuung und zahlreiche Mobile-Learning-Elementen ermöglichen ein orts- und zeitunabhängiges Studium, das sich optimal in jede spezifische Lebenssituation integrieren lässt. Ihr Studienangebot umfasst 38 Bachelor- und Master-Studiengänge sowie Hochschulzertifikate in den Bereichen Wirtschaft & Management, Digitalisierung & Technologie, Psychologie & Kommunikation und Gesundheit & Soziales. Derzeit sind an der Hochschule, die 2019, 2020 und 2021 zur beliebtesten Fernhochschule Deutschlands gewählt wurde, über 6700 Studierende immatrikuliert.