Sprung in die Selbstständigkeit gewagt

Für die Notariate in Baden-Württemberg hat mit dem 1. Januar eine neue Zeitrechnung angefangen; zu Jahresbeginn ist die Reform in Kraft getreten, die Bezirksnotariate in der alten Form gibt es nicht mehr. Deren Aufgaben wurden aufgeteilt. In Riedlingen verbleiben das Betreuungsgericht und die Beurkundungstätigkeit. Doch letztere übernehmen nun freiberufliche Notare. So wie Dirk Fischer in Riedlingen.

Für Fischer ist es ein entscheidender Einschnitt. Denn er hat damit den Sprung in die Selbständigkeit gewagt. Seinen Beamtenstatus hat der 47-Jährige aufgegeben. Auch seine berufliches Domizil ist ein Neues. Das Notariatsschild am Amtsgericht in der Kirchstraße ist überklebt. Ein neues prangt an einem Neubau auf der Klinge II in der Fidelis-Böhler-Straße. Hier hat Fischer seinen neuen Sitz. Bewusst ist er auf die Klinge gezogen, hat dort einen Neubau erstellen lassen. Denn der ist nun barrierefrei und es finden sich Parkplätze vor dem Haus.

Das ist wichtig, davon ist Fischer überzeugt. Denn der Umkreis, aus dem seine Kunden kommen, wird immer größer. Durch die Notariatsreform sind viele Notariate weggefallen. Hayingen, Bad Buchau, Bad Schussenried, Mengen... Wer künftig Beurkundungen des Notars braucht, muss an die zentraleren Orte fahren, Riedlingen, Biberach, Bad Saulgau oder Sigmaringen. Dementsprechend sind auch die Terminanfragen bei Dirk Fischer nicht nur aus Riedlingen, sondern auch aus der weiteren Umgebung. Auch Bewohner aus Hayingen oder Zwiefalten orientieren sich nun in Richtung Riedlingen. Aber auch Kunden aus Mengen oder sogar bis von München waren schon bei ihm. Denn es gilt die freie Notarwahl und ein Vetrauensverhältnis ist vielen wichtig. Daher kommen Kunden, die bereits mit ihm zusammengearbeitet haben, wieder zu ihm. Auch wenn er nun in Riedlingen sitzt.

Fischer hat sich bewusst für diesen Schritt in die Selbständigkeit entschieden. Er fühlt sich wohl, ist gerne sein „eigener Herr“, das sei eine „ganz andere Motivation“. Der Notar kann nun selbst ausbilden, konnte sich seine Mitarbeiter auswählen, kann Abläufe bestimmen. Acht Mitarbeiterinnen arbeiten im Team, allerdings alle in Teilzeit. Sie bereiten ihm Beurkundungen vor, arbeiten ihm zu. Eine große Erleichterung zu vorher, sagt Fischer. Der Hundersinger war bereits vorher am Notariat in Riedlingen, aber auch in anderen Notariaten beschäftigt. Nun ist er als einziger Notar in Riedlingen verblieben, der auch beurkunden kann.

Schlagzahl erhöht sich

In den ersten Wochen nach dem Umzug und nach der Selbständigkeit lief der Betrieb noch auf Sparflamme. Da wurden auch der Ablauf und die Programme getestet. Das neue Programm, mit dem die Notariate nun arbeiten, laufe zwar immer noch nicht komplett rund, aber die Arbeitsfähigkeit ist längst hergestellt. Und auch die Terminanfragen nehmen inzwischen deutlich zu. Gleichzeitig wickelt er noch „Altfälle“ in den Notariaten ab, die er bis Jahresende betreut hat.

Dirk Fischer ist für alle notariellen Beurkundungen zuständig, ob Grundstücksangelegenheiten, Kaufverträge, Übergaben, Grundschulden, Testamente, Gesellschaftsverträge, Ehe- oder Scheidungsverträge. Selbst Adoptionsanträge, in denen die künftigen Eltern in alle Rechte und Pflichten eintreten, werden von ihm beurkundet. Dabei muss ein Notar natürlich genau sein und strukturiert. Aber er muss auch flexibel bleiben, sagt Fischer. „Eine Lösung muss auch mal pragmatisch sein. Die Leute wollen funktionierende Lösungen und man kann nicht alles regeln.“

Weiterer wichtiger Bestandteil ist und bleibt die Beratung durch den Notar. Der Notar muss die Menschen über die Risiken aufklären und belehren, dass sie sich dessen bewusst sind was sie tun. Das Vorlesen der Urkunde bleibt dementsprechend auch Pflicht des freiberuflichen Notars.

Ein Freiberufler lebt nicht nur von Luft und Liebe; das Notariat, die Angestellten wollen finanziert sein. Das Honorar des Notars richtet sich nach der Höhe des Vertragsgegenstands. Je höher der Wert des Inhalts, desto höher das Honorar. Da gibt es feste Sätze, ohne Verhandlungsmöglichkeit. Das war früher schon so, doch damals gingen die Gebühren an den Staat und der Notar hat ein Festgehalt erhalten. Inzwischen bleibt das Honorar beim Freiberufler.

Hintergrund: Aufgaben wurden verteilt

Die Bezirksnotariate, die bis zum 1. Januar für diese vier Aufgabengebiete zuständig waren: Nachlassgericht, Betreuungsgericht, Beurkundungstätigkeit und Grundbuchamt. Diese Aufgabeneinheit wurde mit der Privatisierung aufgegeben. Drei Aufgaben bleiben beim Staat, allerdings nicht beim Notar.

Das Grundbuchamt ist seit 2016 nicht mehr in Riedlingen. Es wurde komplett digitalisiert und zentralisiert und hat seinen Sitz in Ravensburg. Damit brauchen Bestätigungen für Grundstückseinträge deutlich länger als früher. Wer allerdings nur Einsicht nehmen will, kann dies bei den meisten Rathäusern erledigen, die Grundbucheinsichtsstellen sind.

Das Betreuungsgericht – das für alle Erwachsenen zuständig ist, die aufgrund einer Erkrankung oder Behinderung nicht selbst handeln können – bleibt beim Amtsgerichtsgericht in Riedlingen mit einem Stellenanteil von 0,7.

Das Nachlassgericht ist inzwischen beim Amtsgericht in Biberach ansässig. Denn das Nachlassgericht wurde an die Familiengerichte angedockt. Weil Riedlingen kein Familiengericht ist, kam dieses Aufgabengebiet nach Biberach.

Die Beurkundungen übernehmen freie Notare.