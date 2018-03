Sportler und Heimatpfleger

Mit Böllerschüssen, Blasmusik und Einmarsch der Fahnenabordnungen begann der Kreisschützentag des Schützenkreises Saulgau/Bezirk Oberschwaben am vergangenen Freitagabend in der Stadthalle Riedlingen. Die Traditionspflege, der Sport am Gewehr bei Alt und Jung, Auszeichnungen, sowie Neuwahlen standen im Mittelpunkt des Abends. Zum Nachfolger von Kreisoberschützenmeister Rudi Buck wurde Reinhold Schmid aus Neufra mit einer Enthaltung durch offene Wahl bestimmt.

Die Schützenbrüder und Schwestern, Schützenkönige, Freunde des Schießsports und einige Ehrengäste waren nach Riedlingen gekommen, um dieses Treffen der Vereine, die alle unter dem Dach des Württembergischen Schützenverbandes 1850 e.V. beheimatet sind, zu begehen. Auffallend die vielen Jungschützen, die diesem Sport zugetan sind.

Der noch amtierende Kreisoberschützenmeister Rudi Buck freute sich über die sehr gut besuchte Stadthalle: „Ein Zeichen der Verbundenheit.“ Nach dem feierlichen Einmarsch der Fahnenträger und dem Gedenken der verstorbenen Schützen, hieß er einige Ehrengäste willkommen. Unter ihnen Landesoberschützenmeisterin Hannelore Lange, Bezirksoberschützenmeister Leonart Schunk, sowie Bürgermeister Markus Schafft. Vor den Willkommensgrüßen galt es den Schützenkönig, flankiert von den Rittern, zu proklamieren und zu küren. Bei den Kreismeisterschaften 2017 erschoss sich Roland Weiss, Schützenverein Ebersbach, die Krone. Ausgezeichnet als erster Ritter wurde Sonja Richter vom Schützenverein Sigmaringendorf, zweiter Ritter wurde Jan Witt von der Schützengilde Ertingen.

Der Tradition verbunden

Landesoberschützenmeisterin Hannelore Lange hob hervor, eine zukunftsorientierte Verbandpolitik sei noch nicht abgeschlossen, man ruhe sich nicht auf dem Erfolg aus. Die Verbandspolitik basiere auf den drei Säulen Breitensport, Leistungssport und Tradition. „Wir sind der Tradition verbunden und der Zukunft verpflichtet“, sagte sie. Diese Verpflichtung sorge für den Zusammenhalt der Schützen, die Vorgaben und Regeln müssten eingehalten werden, schließlich halte man Waffen in der Hand. Die Überarbeitung der Sportstruktur, die Entwicklung der Südwestdeutschen Schützenzeitung nannte sie als Beispiele für zukunftsorientierte Themen.

Bürgermeister Marcus Schafft freute sich über das Engagement der Schützenvereine und erkannte darin neben der sportlichen Ausübung des Schießens den begrüßenswerten Part der Heimatpflege. Mit einem Stadtwappen und „Gut Schuss“ hieß er die Schützengemeinschaft in der Donaustadt willkommen.

Ein Schütze mit viel Passion sprach aus Bezirksoberschützenmeister Leonhart Schunk. Man stehe hinter der Schützentradition, Disziplin und Selbstbeherrschung lehre dieser Sport den Jungschützen, die Älteren blieben dadurch geistig fit.

Einen Einblick und Rückblick in die erfolgreiche Vereinsarbeit gewährte Rudi Buck in seinem Tätigkeitsbericht, ergänzt durch den informativen Bericht von Schriftführerin Claudia Gihr. Kreisportleiter Wolfgang Brunner hatte eine lange Erfolgsliste der im Schießsport Aktiven mitgebracht (wir berichten separat). Auch Kreisjugendleiter Gerd Miller, der sich sein Amt mit Karin Heinzler teilt, konnte viele Siege und gute Platzierungen der Jungschützen aufzählen und vor Ort belohnen. Mit der „Hutsammlung“, die bereits Tradition hat, erhielt die Jugendkasse mit 419 Euro eine erfreuliche Aufbesserung. Dem Antrag des Schatzmeisters Harald Traub für eine Kreisumlage zugunsten der Jugend mit 50 Cent pro Mitglied konnte zugestimmt werden.

Einige Schützen durften sich über Ehrungen vor Ort freuen. Rudi Buck für seine neunjährige Tätigkeit als Kreisoberschützenmeister konnte Geschenke, eine Kreisehrenurkunde und das Protektoratsabzeichen des deutschen Schützenbundes in Silber mit nach Hause nehmen. Das silberne Ehrenzeichen des Bezirks Oberschwaben erhielten Helmut Fischer, Schützenverein Ennetach und Alexander Jäger, Schützenverein Altheim/ Waldhausen.

Dank galt der Schützengilde Riedlingen für die Ausrichtung des Abends. Die Musikkapelle Möhringen erntete viel Beifall für ihre zünftige Unterhaltung. Den Kreisschützentag 2019 wird die Schützenabteilung Ebersbach übernehmen. Die Schützen werden voraussichtlich am 29. März 2019 tagen.