Sport und Spaß beim EnBW-Fußballcamp des FV Neufra

Fußballspaß pur erlebten die Kinder beim diesjährigen Sport-Camp des FV Neufra. Die Nachwuchskicker waren mit Begeisterung bei den interessanten Trainingseinheiten und spannenden Wettkämpfen dabei. Höhepunkt und Abschluss war wieder einmal die Fahrt zum Bundesligaspiel – in diesem Jahr zur TSG Hoffenheim.

Rund 56 Kinder & Jugendliche konnten Norbert Selg und Uwe Dobeschinski beim dreitägigen EnBW Fußball-Camp begrüßen. Mit Spannung wurden am Donnerstag die Trainer von den Camp-Teilnehmern erwartet. Der Trainerstab bestand aus den Aktiven der ersten Mannschaft des FVN und aus erfahrenen Pädagogen. Die Trainingseinheiten waren auf das Alter und das Können der Fußballkids abgestimmt. So gab es fußballerische Grundlagen für die Kleinsten und Technik- und Koordinationsübungen für die Erfahreneren. Leidenschaftlich und temperamentvoll, veranstalteten die Teams nach den Trainingseinheiten einen Mini-Kick. Neben fußballerischem Know-how und Aktionsspielen war für die Trainer auch die Team-Bildung, die Gemeinschaft und Fairplay ein wichtiges Thema. In den Pausen gab es viele Spielstationen an denen sich die scheinbar unermüdlichen Kinder und Jugendlichen austoben konnten. Vor und nach den Trainingseinheiten hatten die Kids ihren Spaß mit dem überdimensionalen Fußball-Dart, den Dreirad-Scootern, beim Klettern und Tauziehen und den vielen Spielmöglichkeiten im Waldstadion.

Unter dem Motto „Der FV Neufra isst regional und saisonal“ sorgte wieder einmal ein engagiertes Küchenteam für beste Verpflegung. Die Schüsseln mit Obst und Gemüse der Stiftung Liebenau wurden von den Camp-Teilnehmern in kürzester Zeit geleert. Am Freitagabend waren die Familien und Freunde der Kicker zur Soccer-Challenge eingeladen. Bei bestem Wetter konnten die Kids mit ihren Verwandten und Freunden in kleinen Teams verschiedene Wettkämpfe durchlaufen. Der dabei entwickelte Ehrgeiz & Siegeswille der Camp-Teilnehmer war beachtlich. Nach der Siegerehrung ließen Kids wie Erwachsene den Tag gemütlich im Waldstadion ausklingen. Highlight des Camps war zum Abschluss die Fahrt zum Bundesligaspiel Hoffenheim gegen den Augsburg. Am Samstagmorgen ging eine stimmungsvolle Fahrt nach Sinsheim für die Nachwuchskicker samt Eltern los. In der PreZero Arena angekommen war die Atmosphäre in der Nordkurve großartig. Ein unvergesslicher Tag, der mit einem Sieg für die TSG Hoffenheim endete.