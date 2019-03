Spitzzüngig unterm Spitzenhäubchen

Tolle Stimmung, spritzig-scharfzüngige Büttenreden, launige Lieder, dazu Sekt und muntere Sprüche über Männer – das sind die Zutaten für zwei schöne Stunden bei den Weibern von der Stadt. 178 Teilnehmerinnen, alle in weißem Nachthemd und Spitzenhäubchen, hatten im Riedlinger TSV-Vereinsheim ordentlich ihren Spaß, (fast) ganz ohne Männer. Das älteste Weib beim 45. Treffen war 94 Jahre, der jüngste Teilnehmer gerade mal zwei Wochen jung.

Nein, ganz ohne Männer geht es eben doch nicht. Das wissen auch Mäggie Kniele und Marlene Müller nur allzu gut, die deshalb die Herren der Schöpfung im TSV-Vereinsheim gleich zu Beginn mit einer Laudatio bedachten: „Im Sekt servieren seid ihr König – und Kaffee gibt es nicht zu wenig.“ Aber dann ist auch mal gut. Schließlich steht an diesem Vormittag einzig die holde Weiblichkeit im Vordergrund. „D’Fasnet wär’ nur halb so sche, das Abrutschen zu fad... ohne die Weiber von der Stadt“, reimten die beiden „Oberweiber“, die durch das mehr als kurzweilige Programm führten.

Und das hatte es in diesem Jahr ordentlich in sich. In 45 Jahren haben die Weiber von der Stadt ganz eigene, schöne Traditionen entwickelt. Dazu gehört etwa Gabi Stetters Frühgymnastik, die es sich wieder zur Aufgabe machte, die Weiberschar „mit heißen Rhythmen zu versorgen“. Das gab Schwung, machte gute Laune und spätestens jetzt waren alle richtig wach für die vielen, abwechslungsreichen Beiträge.

Wespentaille und Hummelhüfte

Ob Bürgerbegehren, Stadthallenareal, neue Bausünden – Themen hatte die Stadtpolitik genug hergegeben. Und das neue Riedlinger Hallenbad hat gerade erst aufgemacht, da fanden sich unter der Gemeinschaftsdusche auch schon eine ganze Gruppe munterer Tratschweiber ein, alle mit grünen Fröschles-Badehauben und dem dazu passendem Schuhwerk. Neben Gynäkologenwitzen, dem Unterschied zwischen Wespentaille und Hummelhüfte oder der Frage, ob auch Männer in die Wechseljahre kommen („die kommat doch aus der Pubertät gar it raus“) widmeten sich die Frauen auch einem ganz ernsthaften Thema: der Suche nach einem Bademeister. Ihr Vorschlag: Bürgermeister Marcus Schafft könnte den Traumjob doch übernehmen, praktisch ein „Karrieresprung nach dem BB-Prinzip“, vom Bürger- zum Bademeister. Überhaupt: Wer weiß denn schon, wie lange er noch als Stadtoberhaupt zur Verfügung steht? „A Amtszeit dauert normalerweise acht Jahre – es sei denn, du gehst früher baden.“

Für Emily Koch, Lara und Teresa Bochtler kam der Schultes als Bademeister dagegen nicht in Frage. Auch die drei Nachwuchsweiber hatten sich über die Besetzung Gedanken gemacht und eine ganze Auswahl an Bewerbern mitgebracht. Doch der Baywatch-Typ kam ebenso wenig in Frage wie der Bürgermeister mit seiner „grausligen“ Badehose: „Do miasst ma’s Schwemmbad dauernd schließa, weil er it do isch, des dät d’Leit au verdriaßa.“ Die kleine Teresa hatte schließlich die rettende Idee: „en ganz großa Ma“, der immerhin 3000 Kilometer bis zum Schwarzen Meer geschwommen ist und fast das ganze Jahr Zeit hat – der Gole. „Ond an der Fasnet, do macht ma 's Bad halt zu. Dia Leit sollet en dera Zeit oifach närrisch sei ond ab Aschamittwoch ka ma jo noch wieder nei.“

Waltraud Wolf immerhin – bekannt für ihre scharfsinnig-spitzzüngigen Büttenreden, für die sie dieses Jahr verdientermaßen den Keramik-Weiberorden empfangen durfte – nahm das Stadtoberhaupt ausnahmsweise in Schutz: „Er hat’s nicht leicht in dieser Stadt, die über 30 Räte hat. DKK, ihr wisst es schon, rüttelt kräftig an dem Thron, mahnt das Sparen bei ihm an, nur: Er das nicht alleine kann.“

Eifersüchtig auf „Alexa“

Gespart hat auch Gabi Seifried nicht – und zwar an Hohn und Spott für Sprachassistentin „Alexa“, die heimlich die Herrschaft im Haus übernommen hat. „Sie sieht aus wie eine Bix, ist billig, sprich kostet fast nix, Farbe grau, ganz unscheinbar, aber überall ganz nah“, wetterte Seifried, nach Christa Enderle und Lilo Bucher die dritte „Möhrin“ unter den Weibern. „Eifersucht weckt sie in mir, mein Ma schwätzt jetzt viel mehr mit ihr.“

Anlass zur Eifersucht hat Doro-thea Ewadinger wohl nicht. Gemeinsam mit ihrer Tochter Barbara Rückstieß besang sie zur Melodie von „Das bisschen Haushalt“ ihren Traummann mit seinem unermüdlichen Einsatz im Haushalt: „Es ging älles schneller ohne Mann – aber was fing i mit der viela Freizeit an?“

Musikalisch ging es auch mit Karin Namyslo weiter. Als Helene Fischer wirbelte sie im roten, engen Kleid und viel Energie durch die Weiberschar. Ganz schön viel Elan legte auch Lissy Mayer an den Tag – und das mit 80 Jahren. Denn so alt werden, das schaffe nicht jeder, so die Jubilarin, die schon beim zweiten Weiber-Treffen mit dabei war: „Das kostet nicht bloß Geld, Geduld und Willen – sondern auch viel Kosmetik und ganz viel Pillen.“ Doch das Alter habe auch seine schöne Seiten: „Ich lebe mit 80 ohne Rast und Ruh – und finde es toll, denn so alt wird keine Kuh.“

Vielleicht ist Lissy Mayer aber auch deshalb so fit, weil sie von der ganz besonderen Krankheit angesteckt wurde, die auch Luitgard Graunke und Lisa Steuer jedes Jahr befällt: „Jedes Jahr packt ons des Fasnetsfieber von Kopf bis Fuaß, des fährt in alle Glieder. Und i brenn, brenn, brenn für d’Weiberfasnet, für d’Weiberfasnet“, sangen die Schwestern, begleitet von Lisa Steuers Ukulele. Da stimmte auch die Weiberschar mit Begeisterung in die Melodie von Johnny Cashs „Ring of Fire“ ein – denn von dieser Krankheit sind doch alle recht gerne infiziert.

Früh raus müssen die Weiber von der Stadt am Fasnetsdienstag in Riedlingen.