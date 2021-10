Spirituals und Gospels zum Geburtstagskonzert

Der Chor Espressivo mit Chorleiterin Carolin Fischer präsentiert am Samstag, 13. November, ab 19.30 Uhr, in der Stadtpfarrkirche in Riedlingen sein Jubiläumskonzert unter dem Motto „20 Jahre Chor Espressivo“. Coronabedingt findet dieses mit einem Jahr Verspätung statt, geplant war die Feier bereits für den Herbst 2020.

Im Jahr 2000 wurde „Espressivo“ im Riedlinger „Mohren“ gegründet, damals noch unter der Leitung von Nicola Hartmann. In den vergangenen 20 Jahren hat der Chor einmal wöchentlich geprobt, viele junge Ehepaare mit seinem Gesang in der näheren und weiteren Umgebung „verheiratet“, etliche Gottesdienste mitgestaltet, viele Konzerte präsentiert und an Weihnachtsmärkten mitgewirkt.

Das Jubiläumskonzert wird nun nachgeholt und die Sängerinnen und Sänger sowie die Dirigentin proben seit geraumer Zeit wieder in Präsenz. Im Lockdown fanden Online-Proben statt mit Jamulus, einem Programm speziell für Musiker. „Da man sich bei Jamulus nicht sieht und nur die einzelnen Stimmen über Kopfhörer hört, hat das das genaue Hören aufeinander sehr geschult“, so die Chorleiterin. Trotz allem aber hat sich Carolin Fischer genauso wie die Sängerinnen und Sänger gefreut, als es wieder möglich war, gemeinsam zu proben und sich nicht nur zu hören, sondern sich auch zu sehen. Ende Oktober wird der Chor zur Konzertvorbereitung drei Tage ins Kloster Obermarchtal fahren. „An diesen drei Tagen wird intensiv an den Liedern gearbeitet. Am Samstag ist Gesangslehrerin Odilia Damm aus Tübingen dabei, die zusätzlich stimmbildnerisch mit dem Chor arbeitet“, erklärt Fischer.

Nun freuen sich die Espressivos auf viele Fans und Besucher, die am Konzertabend das Jubiläum mitfeiern wollen. Dargeboten wird ein Programm aus Gospels und Spirituals, teils neu eingeübt, teils wurden Lieder aus dem Repertoire der letzten 20 Jahre wieder aufgefrischt. Viele der Lieder sind in bewährter Form wieder solistisch von einzelnen Chormitgliedern besetzt, eine Band wird den Chor begleiten.

Es gelten die aktuell gültigen Corona-Regelungen; Einlass ist ab 18.30 Uhr nur mit einem gültigen 3G-Nachweis. Aufgrund des geltenden Corona-Hygienekonzepts (Abstände und Maskenpflicht) sind die Eintrittskarten limitiert. Sie sind ausschließlich im Vorverkauf erhältlich in der Hauptgeschäftsstelle der Kreissparkasse in Riedlingen bis Freitag, 12. November. Es sind keine Karten an der Abendkasse erhältlich. Ebenso muss der ausgefüllte Kontaktverfolgungsnachweis mitgebracht werden, den es beim Erwerb der Eintrittskarte gibt.

Der Eintritt für Erwachsene beträgt 15 Euro, für Schüler und Studenten 12 Euro, Kinder unter zwöf Jahren haben freien Eintritt. Weitere Infos unter www.chor-espressivo.de sowie auf Facebook und Instagram.