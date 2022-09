Spiel und Spaß im Riedlinger Donaustadion

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am gefühlt heißesten Tag des Sommers fanden sich 43 Kinder im Riedlinger Donaustadion ein. Jugendleiter der TSV–Fußballabteilung Michael Halter und die Schulsozialarbeiter Fabian Halbherr und Karen Maurer, beide Mitarbeiter des erzbischöflichen Kinderheims Haus Nazareth, hatten in Kooperation zu „Spiel und Spaß“ beim diesjährigen Ferienprogramm eingeladen. Ihr Ziel: Den Kindern einen abwechslungsreichen Ferientag mit viel Freude an der Bewegung im Freien zu bieten.

Der aufgebaute Spiel- und Bewegungsparcours fand großen Anklang. Bevor es mit dem Wettbewerb aber losgehen konnte, bekamen die Jungen und Mädchen die Aufgabe, sich in Teams zusammenzufinden und mit bunten Stiften ein Plakat zu gestalten. Ein passender Team-Name durfte auch nicht fehlen. Jedes Team erhielt zudem eine Laufkarte, auf der alle Ergebnisse eingetragen wurden.

An der ersten Station konnten die Kinder ihre Geschicklichkeit beweisen, um Pylonen mit einem Ball von einer Bank abzuwerfen oder abzuschießen. Bei Station zwei gab’s Zielschießen auf ein Fußballtor. Die große Herausforderung an Station drei war, einen heißen Lavastrom mit ein paar kleinen Platten zu überqueren. Die gesamte Gruppe waren gleichermaßen gefordert, das Gleichgewicht zu halten und zusammenzuarbeiten, während die Zeit gestoppt wurde. An Station vier war wieder Zielsicherheit gefragt. Ein Ball musste gedribbelt in einem Mini-Tor platziert werden. An Station fünf führten beim Schubkarrenrennen Kraft und Schnelligkeit zum Erfolg. Passend zu den tropischen Temperaturen wurden an Station sechs Eiswaffeln transportiert. Mit Hilfe einer umgedrehten Pylone sollte ein Ball über eine längere Strecke zum Ziel gebracht werden.

Der Schweiß lief in Strömen, daher gab es zwischendurch sowohl kühles Nass von innen wie von außen. Zum krönenden Abschluss konnten alle Kinder in eine leckere Grillwurst im Wecken beißen und verspeisten danach noch genüsslich ein Eis. Eine kleine Erinnerungsmedaille vom Verein gab es obendrauf für jedes Kind.