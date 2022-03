Riedlinger Familie setzen sich für Kriegsflüchtlinge ein

Viel Besuch erhält derzeit Familie Piechowicz in Riedlingen: Autos fahren vor, Kisten und Säcke werden ausgeladen. Es sind Spenden für Menschen aus der Ukraine, die über die Grenze nach Polen geflohen sind. Mittlerweile soll es sich um 625 000 Menschen handeln, meist Frauen und Kinder.

100 Spender in fünf Tagen

In der Garage stapeln sich Kisten, davor steht ein schon fertig beladener Autoanhänger. Lidia Piechowicz und ihre Nachbarin Edyta Mielczarek sortieren, was sich in den letzten Stunden hier angesammelt hat. Erst am Sonntag wurde die Aktion ins Netz gestellt und über Social Media wie Facebook und Whatsapp publik gemacht – mit durchschlagendem Erfolg. In fünf Tagen hätten sich schon um die 100 Spender gemeldet, schätzt Lidia Piechowicz. „Im Fünf-Minuten-Takt“, sagt ihr Mann Konrad Piechowicz, fuhren die beladenen Autos vor. Die Spenden kommen nicht nur aus der Nachbarschaft und aus Riedlingen, sondern aus der ganzen Region, aus Biberach, Laupheim, aus Munderkingen. Auch in Bad Buchau habe jemand gesammelt.

In Kartons anliefern

Viel Arbeit also für die beiden Familien in Riedlingen, die zunächst alles erst sortieren und in Kartons und Säcke verstauen und Platz für die nächste Lieferung schaffen müssen. Sie sind deshalb froh, wenn die Spenden möglichst schon in offenen Kartons gebracht werden. Vor allem medizinische Hilfsmittel wie Verbandsstoff, Pflaster oder rezeptfreie Medikamente werden dringend benötigt. „Da haben wir erst einen Karton“, sagt Edyta Mielczarek. Auch an haltbaren Lebensmitteln sei noch großer Bedarf, aber auch an Hygiene- und Körperpflegeartikeln für Erwachsene und Kindern. Gefragt seien auch Dinge wie Thermoskannen, Taschenlampen, Batterien samt Ladegeräten – man muss sich vor Augen halten, dass die Menschen in der Ukraine allenfalls noch schnell einen kleinen Koffer packen konnten. Es fehlt am Nötigsten. Selbst Betten, Tische und sonstige Möbel werden gebracht.

Kein Bedarf mehr an Kleidung

Am allermeisten seien Kleidungsstücke aller Art abgegeben worden, berichtet Lidia Piechowicz: „Wir haben zwei Anhänger voll nur mit Klamotten.“ Das geht vermutlich am schnellsten und schafft Platz im Kleiderschrank. Leider seien auch Textilien angeliefert worden, die verschmutzt oder kaputt waren. Das muss aussortiert und als Müll entsorgt werden – zusätzlicher Aufwand für die Helfer. Deshalb wird allenfalls noch neuwertige Kleidung angenommen. Auch zwei Kisten deutscher Kinderbücher finden nicht den Weg nach Polen. Eine Freude machen könnte man den Kindern mit Malbüchern, Buntstiften und Ähnlichem.

Viele Fahrer aus der Ukraine

Die Spenden werden in mehreren Autohängerladungen von Riedlingen zunächst nach Leibertingen gebracht. Dort deponiert Gregor Galas die Sachen. Er hat die Spendenaktion mit seinem Kollegen Fabian Makos aus Inzigkofen gestartet. Beide sind in einer Spedition beschäftigt, die wiederum mit einem Subunternehmer aus Polen zusammenarbeitet. Dieser sei üblicherweise auf einer Route nach Frankreich unterwegs, stelle ihnen aber unentgeltlich einen Lastwagen für die Tour nach Polen zur Verfügung. Das ist nicht selbstverständlich, nachdem die Branche in Polen große Probleme habe, wie Galas berichtet: „60 Prozent der Fahrer kommen aus der Ukraine.“ Viele von ihnen seien dem Ruf ihres Präsidenten zu den Waffen gefolgt.

Ziel ist eine kleine Stadt bei Warschau, wo Kontakt zu einer Schule und einer Hilfsorgansiation bestehe. Die Feuerwehr, der ganze Ort helfe mit, von dort aus die Hilfsgüter weiterzuverteilen. „Wir hätten nicht gedacht, dass so schnell so viel zusammenkommt“, sagt Galas. Nächste Woche soll wieder ein Lastwagen mit Spenden nach Polen fahren. In Riedlingen wird deshalb weiter gesammelt. Das sei momentan eine willkommene Abwechslung zu all den schlimmen Nachrichten aus dem Kriegsgebiet, sagt Edyta Mielczarek, während sie den nächsten Karton in Empfang nimmt.

Vor allem benötigt werden Isomatten, Decken , Bettwäsche, Pampers, Lebensmittel in Dosen, Hygiene-Artikel, Feuchttücher, Milchpulver, Baby-Nahrung, Flaschen und Schnuller für Babys, Medikamente, Powerbanks, Windeln, Wasser, Hygieneartikel, Verbandsmaterial – sowie Geldspenden für Dieseltreibstoff für den nächsten Lastwagen.