Spenden gehen in Bildungsprojekte und an Bedürftige

Knapp eine halbe Million Euro haben die Menschen aus der Region im vergangenen Jahr für die Weihnachtsaktion der „Schwäbischen Zeitung“ gespendet. Im Mittelpunkt stand auch 2017 die Bekämpfung von Fluchtursachen. Der Erlös der Spendenaktion „Helfen bringt Freude“ von insgesamt 427 133 Euro floss je zur Hälfte in Flüchtlingscamps im Nordirak und in 68 lokale Initiativen, die Projekte weltweit unterstützen. Zudem wurden 14 Einrichtungen der Caritas in Baden-Württemberg unterstützt, die Flüchtlingen beistehen. Auch in diesem Jahr geht die Spendenaktion weiter, das Thema bleibt gleich.

Im Verbreitungsgebiet der SZ Riedlingen bekamen fünf Einrichtungen beziehungsweise Projekte jeweils 2550 Euro, zusammen also knapp 13 000 Euro. Was mit dem Geld erreicht wurde – die SZ hat nachgefragt:

Seit vielen Jahren unterstützt die Alb-Donau-Rumänienhilfe mit ihrem Vorsitzenden Günther Wiedemann bedürftige Menschen in Rumänien. Neben einer jährlichen Weihnachtsaktion für Familien unterstützt Wiedemann auch ein Pflegeheim und soziale Einrichtungen mit Pflegeartikeln, Betten und Medikamenten. Die Mittel aus der SZ-Aktion hat der Verein für den Kauf eines gebrauchten Transportes genutzt, mit denen die Spenden nach rumänien gebracht werden.

Gemeinsam mit Patience Mollè Lobè aus Kamerun hat die Riedlingerin Dr. Reginamaria Eder vor 20 Jahren begonnen, sich um Mädchen in Kamerun zu kümmern, die verstoßen oder zur Überlebensprostitution gezwungen waren. Die beiden Frauen bauten das Sozialzentrum HUPJEFI auf und seit einigen Jahren arbeiten sie am Aufbau der Schneiderschule „Doriana“, was von SZ-Lesern unterstützt wird. Für das neue Fach Dekoration in der Modefachschule bedurfte es zudem der Unterrichtsmaterialien. Ein Teil der SZ-Spenden floss wurde dafür aufgewendet.

Die Ertinger Kolpingsfamilie setzt sich seit 20 jahren für die Missionsstation in Kifungilo in Tansania ein. Ein Mädchen-Internat ist bereits errichtet, eine Schreinerwerkstatt ist demnächst einsatzbereit. Im Dezember werden die Ertinger wieder nach Tansania reisen, um die letzten Maschinen in der Werkstatt zu installieren. Das Geld aus der SZ-Spendenaktion fließt in die Ausbildung von Jugendlichen zu Schreinern.

Der Treffpunkt Weltkirche der katholischen Kirchengemeinde Riedlingen unterstützt Pfarrer Emanuel Sawadogo in Burkina Faso. Der Geistliche ist in der Diözese Kaya für die katholischen Schulen verantwortlich. Zudem ist er dabei eine Schneiderschule zu etablieren, um den Mädchen eine Perspektive zu geben. Die Mittel aus der SZ-Aktion wurden für Schuluntensilien, aber auch für die Schulspeisung benötigt. Denn in dem Land herrschte aufgrund fehlender Ernte ein Hungersnot.

Der Verein „Ushirika“ mit Sitz in Uttenweiler kümmert sich um ein Bildungsprojekt in Kenia. Begonnen hat alles mit einer handwerklichen Schule, inzwischen wird von dem Verein auch die nahe gelegene Grund- und Hauptschule unterstützt. Von der Spendensumme konnten verschiedene Projekte realisiert werden. Zum einen wurden Schlafräume an der Grund- und Hauptschule eingerichtet.