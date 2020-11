Spenden bringen die Projekte voran

Bildung ist für viele Kinder die einzige Chance, um dem Teufelskreis aus Flucht, Vertreibung, Gewalt und Armut zu entkommen. Deshalb unterstützen Menschen hier aus der Region mit ihren Spenden seit vielen Jahren Projekte in Rumänien, Kamerun, Burkina Faso und Tansania. Mit je 3000 Euro aus der Weihnachtsaktion „Helfen bringt Freude“ hat die Schwäbische Zeitung im vergangenen Jahr der Alb-Donau-Rumänienhilfe, dem Treffpunkt Weltkirche in Riedlingen (Pfarrer Dr. Emanuel Sawadogo), der Dr. Eder und Mollé-Stiftung (Kamerun) und der Kolpingfamilie Ertingen (Afrikahilfe) finanziell geholfen.

Gemeinsam mit Patience Mollè Lobè aus Kamerun hat die Riedlingerin Dr. Reginamaria Eder vor über 20 Jahren begonnen, sich in dem afrikanischen Staat um Mädchen, die verstoßen oder zur Überlebensprostitution gezwungen waren, zu kümmern. Die Spenden der Leser der Schwäbischen Zeitung aus dem vergangenen Jahr flossen in den Umbau der ehemaligen Eierfarm in Bonendale, einem Vorort Doualas. Patience Mollé Lobé, die wegen der Corona-Pandemie in Kamerun „festsaß“, nutzte die Gelegenheit, um den sumpfigen Bauplatz zu entwässern. So konnte begonnen werden, solide für die Zukunft zu bauen. Die Schneiderschule und eines der Sozialzentren zogen dorthin um auf ein Gelände, das vor wenigen Jahren noch auf dem Land lag. Inzwischen ist dort ein Armenviertel der Stadt entstanden, in dem vor allem Flüchtlinge aus Kriegsgebieten unterschlüpfen. Erst kürzlich konnte das Zentrum eröffnet werden und bietet Flüchtlingsmädchen aus dem anglophoben Teil Kameruns eine Alternative für ein besseres Leben.

Seit Jahren unterstützt die Kolpingfamilie Ertingen verschiedene Missionsprojekte in Tansania. Dabei profitiert man auch von den Geldern der Spendenaktion der Schwäbischen Zeitung „Helfen bringt Freude“. Damit wurde vor allem die Missionsstation in Kifungilu unterstützt, wo seit dem vergangenen Jahr eine Schreinerwerkstatt mit Lehrlingsausbildung ihre Arbeit aufgenommen hat. Die Kolpingfamilie Ertingen mit ihrem Missionsverantwortlichen Richard Neubrand sowie dem Team, das alle zwei Jahre Hilfe vor Ort leistet, war maßgeblich am Aufbau und vor allem an der Ausstattung der Werkstatt mit Maschinen und Zubehör beteiligt. „Mit großer Dankbarkeit blicken wir daher auf diese Weihnachtsaktion zurück“, so Richard Neubrand. Mit den Spenden konnte der Lohn für den Schreinermeister Alfred in Kifungilu und auch ein Teil der Ausbildungskosten für die fünf Lehrlinge bezahlt werden, die in der neuen Schreinerwerkstatt ausgebildet werden. Derzeit leide die ganze Bevölkerung in Tansania sehr unter den wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie, so Richard Neubrand. Viele Familien können momentan die Schulgebühren für ihre Kinder nicht mehr bezahlen. Trotzdem gehe die Arbeit in der Schreinerwerkstatt in Kifungilo weiter und auch die Ausbildung der Jugendlichen zu Schreinern mache gute Fortschritte. Seit diesem Jahr werden zusätzlich Kurse zur Ausbildung im Schweißen angeboten, was bei den Jugendlichen gut ankommt. Dank der Spendenzuweisung „Helfen bringt Freude“ konnte so wieder vielen Jugendlichen geholfen werden, damit sie ihre Ausbildung aus finanziellen Gründen nicht abbrechen mussten. „Ich kann nur herzlichen Dank allen sagen, die sich als Spender an der Weihnachtsaktion der Schwäbischen Zeitung beteiligten“, so Richard Neubrand. Er und sein Afrika-Team hoffen natürlich, dass sie wieder einmal „Hilfe vor Ort“ leisten und dabei auf die Spendenzuweisung der Schwäbischen Zeitung zählen können.

Die Rumänienhilfe Alb-Donau mit ihrem Vorsitzenden Günther Wiedemann ist das ganze Jahr bemüht, Spenden aller Art aufzutreiben, um sie dann persönlich in Rumänien den Bedürftigen zu übergeben. Der Verein mit dem Sitz in Dürmentingen betreut dazu mehrere Projekte, darunter auch ein Alten- und ein Pflegeheim. Die Heimbewohner sind dabei vor allem auf Hygieneartikel und speziell auf Windeln angewiesen. Zweimal war daher in diesem Jahr schon ein Konvoi mit Günther Wiedemann und Begleitern in Rumänien, um die Hilfsgüter dahin zu bringen, wo sie dringend benötigt werden. Ein weiteres Projekt, das dem Verein sehr am Herzen liegt, ist die Weihnachtsaktion für Kinder. Hier werden Kinder verschiedener Schulen alljährlich beschenkt, was ihnen ein Strahlen in die Augen zaubert. Ob es heuer in Zeiten von Corona wieder dazu kommt, dass wieder Spenden an die Kinder übergeben werden können, ist noch ungewiß. Man wolle einfach mal den November abwarten, ob es dann eine Möglichkeit gibt, wieder in Rumänien vor Ort zu sein. "Die Kinder freuen sich natürlich immer über Spielsachen und Süßigkeiten", so Gudrun Wiedemann, "aber auch Zahnbürsten und -Pasta sowie Shampoo und Seife können sie gut gebrauchen". Die Spenden werden in Dürmentingen bei Günther Wiedemann angenommen, in der Hoffnung, dass sie auch an Weihnachten bei den Kindern in Rumänien unter dem Christbaum liegen. "Wenn sie erst im Januar Geschenke bekommen, ist es egal, ob da noch Weihnachts-Geschenkpapier dran ist, sie freuen sich auf jeden Fall", so die Frau des Vorsitzenden.

Burkina Faso ist eines der ärmsten Länder der Welt und Dr. Emanuel Sawadogo, der im Süden des Landes in Kaya lebt und arbeitet, ist dankbar für jede Geldspende, die ihn aus Riedlingen erreicht. Marlene Müller vom „Treffpunkt Weltkirche“ ist seine Kontaktperson und mit ihr steht er in regem Kontakt über die sozialen Medien und schickt Bilder aus den Elendsgebieten, die tief bewegen. Dank der Hilfe aus Deutschland können die allgemeinbildenden Schulen in der Region finanziell unterstützt werden. Die Gelder werden vor allem für die Schulkantine verwendet, und die Kinder, die häufig einen sehr weiten und beschwerlichen Schulweg haben, tragen Teile ihres Essens nach der Schule nach Hause, um für ihre Familien zu sorgen. Ein weiterer Teil der Spenden, die aus verschiedenen Aktionen der Kirchengemeinde sowie auch aus Einzelspenden stammen, kommt der Schneider-Berufsschule zugute, die vor ca. 5 Jahren ins Leben gerufen wurde und für ursprünglich 60 Frauen vorgesehen war. Momentan sind es aber über 140 Frauen und auch Männer mit Behinderungen, die diese duale Ausbildung machen: vormittags ist theoretischer Unterricht und nachmittags folgt die Praxis. Nach drei Jahren und einer erfolgreichen Abschlussprüfung bekommt jede Absolventin eine Nähmaschine geschenkt, welche als Existenzgrundlage und zugleich zur Existenzsicherung dient. Dringend sollte diese Schule erweitert werden, doch leider fehlt das Geld zum Bauen und für die Kinder, welche die Frauen in die Berufsschule mitbringen, fehlt es an einem Platz und an Betreuung; sie müssen den ganzen Tag draußen auf dem Hof bleiben.