Spende für Kinder in Not

Der katholische Frauenbund aus Riedlingen hat 600 Euro aus dem Erlös der Weihbüschel-Aktion an die Stiftung „Kinder in Not“ der Caritas-Region Biberach gespendet. Damit Kindern aus dem Raum Riedlingen gefördert werden. Am Dienstag ist das Geld offiziell an der Leiter der Caritas in der Region Biberach, Peter Grundler, übergeben worden.

Vor zehn Jahren wurde die Kinderstiftung im Kreis gegründet. Dies sei nicht geschehen, weil jemand Stifterkapital zur Verfügung gestellt habe, sondern aus einem Bedarf, aus einem Problem heraus, erläuterte Grundler. Weil für einige „Kinder in Not“ staatliche Hilfen nicht gegriffen haben, hat sich die Caritas auf den Weg gemacht und Gelder für die Stiftung gesammelt.

Inzwischen ist die Stiftung etabliert und etlichen Familien konnte schon geholfen werden. Der katholische Frauenbund Riedlingen hat sich dafür entschieden, dass mit ihrem Geld Kinder aus der Raumschaft Riedlingen gefördert werden sollen, die aus schwierigen Familienverhältnissen kommen. Die Kinder sollen in ihren Stärken gestärkt werden, erläuterte Grundler: „Es gibt kein Kind, das nicht irgendetwas gut kann“, so Grundler. Aber wenn diese Stärken nicht gefördert werden, glaubt das Kind irgendwann selbst nicht mehr daran, dass es etwas kann - das Selbstwertgefühl ist im Keller. Dem will das Projekt entgegenwirken, in dem Paten den vorgeschlagenen Kindern helfen, ihre Stärken zu entwickeln. Das können Fähigkeiten im Sport sein oder im musischen Bereich, aber auch in technischen Sparten gegeben sein.

Über ihr Netzwerk werde auf Gemeindeebene nach einem Paten gesucht, wenn ein Kind in das Programm aufgenommen worden sei, so Grundler. Vorgeschlagen werden die Kinder meist von Kindergärten oder von Grundschulen. Rund 60 Kinder seien auf Kreisebene und rund 15 im westlichen Landkreisteil seien über dieses Projekt bereits gefördert worden, erläuterte Grundler bei der Spendenübergabe.

Das Geld für die Spende stammt aus der Weihbüschelaktion des Frauenbunds. Bei der Aktion kam eine Summe von 1533,50 Euro zusammen, die vom Frauenbund auf 1800 Euro aufgestockt wurde. Der Frauenbund hat die Erlöse in diesem Jahr gedrittelt: Neben der Caritas haben jeweils 600 Euro erhalten: Pfarrer Emanuel Sawadogo für die Schulen in der Diözese Kaya in Burkina Faso und Pfarrer Benjamin Eze aus Nigeria für sein Projekt „Krankenversicherung für Frauen vom Land“.