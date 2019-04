SPD-Ortsverein stellt Kandidaten vor

Die Kreistagskandidaten der SPD für den Wahlkreis VI Bad Buchau/Bad Schussenried stehen fest. „Das Team ist so bunt wie das Leben in unseren Gemeinden“, so der Vorsitzende Mathias Rieger. „Jung und alt, Frauen und Männer, alteingesessen und zugezogen, mit unterschiedlichen beruflichen, weltanschaulichen und sexuellen Orientierungen.“ Die Kandidaten setzten sich für die Chancengleichheit von allen Kindern, von Frauen und Männern, Einheimischen und Neubürgern und Menschen mit Einschränkungen ein. Außerdem stehen ein umweltgerechtes Leben mit wohnortnaher Versorgung, bezahlbarem Wohnraum, guten Arbeitsplätzen und nachhaltiger Wirtschaft und Mobilität auf der Agenda. „Nutzen Sie Ihr Wahlrecht“, bittet Mathias Rieger, der zugleich Spitzenkandidat ist, „um unsere Region und die sozialen und demokratischen Kräfte im Kreistag zu stärken“.