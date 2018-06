Eine Strafkammer des Landgerichts Ravensburg hat den 22-jährigen Riedlinger Sparkassenräuber vom April dieses Jahres zu einer Freiheitsstrafe von fünf Jahren und sechs Monaten verurteilt. Dabei hat die Kammer unter dem Vorsitz von Richter Matthias Geisser die Anklage um den Vorwurf des erpresserischen Menschenraubs in Tateinheit mit der zunächst vorgeworfenen schweren räuberischen Erpressung ausgeweitet. Von der Beutesumme in Höhe von 14 237 Euro einschließlich der Pistole und der Täter-Kleidung zur Tatzeit fehlt nach wie vor jede Spur. Die Verteidigung hat gegen das Urteil inzwischen Revision eingelegt.

Den Verhandlungsverlauf verfolgte der Angeklagte ohne erkennbare Reaktionen. In seinem letzten Wort schloss er sich (äußerlich unberührt) den Ausführungen seines Anwalts Achim Ziegler an. Der hatte bereits am ersten Tag ein Teilgeständnis seines Mandanten verlesen. Zu einem möglichen Mittäter, von dem die Kammer überzeugt ist, äußerte er sich nicht. Dass der 22-Jährige nach Verlassen der Sparkasse vermutlich von einem Komplizen abgeholt wurde – wofür es keine Zeugen gibt –, davon ist neben der Kammer auch die Staatsanwaltschaft überzeugt. Die hatte eine Freiheitsstrafe von sechs Jahren und zehn Monaten gefordert. Grund für den Überfall sollen Geldprobleme gewesen sein, um regelmäßigen Drogenkonsum zu finanzieren. Die Staatsanwältin verwarf die Annahme einer Spontan-Tat, sah den klassischen Menschenraub samt Erpressung bestätigt und erkannte weder Reue noch Einsicht beim Angeklagten.

Zeugen sahen den Täter vor der Bank

Vier Zeugen, unter ihnen zwei ermittelnde Polizeibeamte, schilderten am zweiten Verhandlungstag den nach lediglich zwei Stunden aufgeklärten Überfall. Wobei ihnen neben dem Teilgeständnis des Täters dessen Bekanntheit in der Szene zu Gute kam. Auf Filmmaterial aus der Bank waren vor allem die ihnen bekannte Körperhaltung und die eng geschnürten Schuhe, ein Sweatshirt sowie das „eingefallene Gesicht“ des seit zwölf Jahren in Riedlingen wohnenden Mannes aufgefallen. Eine Zeugin erkannte ihn von ihrem Küchenfenster aus von der Schule, wo er eine Zeitlang mit ihrem Sohn eine Klasse besuchte. Eine Polizeikommissarin und zwei Kollegen kennen ihn als Mitglied einer Riedlinger-Gruppe, in der er den Spitznamen „Weihnachtsmann“ trug. Bekannt war er ihnen unter anderem auch wegen Alkoholvergehen und Drogengeschichten.

Wie berichtet, hatte sich der 22-Jährige schon eine halbe Stunde vor dem Überfall im Sparkassenbereich herumgetrieben. Auch einen Tag vorher hatten ihn Zeugen vor der Bank gesehen. Beim Eintritt in das Geldinstitut richtete er seine Pistole in Richtung Kopf der Angestellten, die sich mit einem Auszubildenden hinter der Kasse befand – und forderte Geld. Eine Kundin scheuchte er in eine Ecke des Kassenautomaten, bedeutete ihr, wenn sie sich ruhig verhalte passiere ihr nichts. Lob gab es vor der Kammer für die Bankangestellte, die sich hochprofessionell verhalten habe, indem sie der Geldforderung mit Verzögerung nachkam, aber auch den Alarmknopf drückte.

Musik gehört in der Wohnung

Mit den über 14 000 Euro flüchtete der Täter in Richtung Schulen. Die schnell eingetroffene Polizei setzte unter anderem einen Spürhund ein, der allerdings nach kurzer Zeit abbrach. Kurz danach klingelte die Polizei an der Wohnungstür des 22-Jährigen. Als niemand aufmachte, wurde die Tür geöffnet. In der Wohnung trafen die Beamten den 22-Jährigen mit einem Kopfhörer Musik hörend. Bei der Durchsuchung fanden sie eine Jacke, die einem Mann gehört, den man zunächst als Komplizen vermutete. Fragen danach beantwortete er nicht. Zunächst, so ein Polizeibeamter, habe er die Tat „weggeredet“, sie später gegenüber seinem hinzugezogenen Anwalt aber eingeräumt. Bei der nach wie vor fehlenden Waffe handle es sich um eine Gaspistole. Offen ließ der Angeklagte, wo sich die Beute samt Waffe und Bekleidung befinden.

Der Gutachter, der den 22-Jährigen ausführlich befragt hat, berichtete von schwierigen Familienverhältnissen und massiven Drogenproblemen des Angeklagten, der noch im vergangenen Jahr nach einem Verwandtenbesuch in Kasachstan gerne dort geblieben wäre, doch sein Visum war abgelaufen. Dort, habe er ihm berichtet, gebe es keinen Stress, verfolge ihn nicht das Jugendamt. Nach Deutschland kam er nur zurück, weil er in Kasachstan keine Arbeit bekomme und in Detuschland finanzielle Unterstützung. In der Haftanstalt in Adelsheim sei er problemlos an Drogen gekommen, auch in der JVA in Hinzistobel gäbe es „keine Drogenkontrollen“, berichtete er dem Sachverständigen. Wegen seines Drogenkonsums habe er ein Jahr lang nichts getan. Gewohnt bei der Großmutter, gegen die er gewalttätig geworden war, habe er Betäubungsmittel bei Dealern auf Kommission gekauft – und nicht bezahlt.

Mit Cannabis voll entspannt

Erstmals im Alter von 14, 15 Jahren sei er mit Wein und Bier in Berührung gekommen. Das sei aber nicht „sein Ding“ gewesen. Bald geriet er an Marihuana. Mit Cannabis habe er sich wohlgefühlt, „voll entspannt und mit seiner Umwelt im Reinen“, vier bis fünf Mal die Woche. Im Knast in Adelsheim habe er mit Peps begonnen und täglich konsumiert. Am Tattag habe er Peps und Koks ziehen wollen, aber kein Geld gehabt. So sei die Idee zum Banküberfall geboren worden. Denn: „Das bringt richtig Kohle“. Die Pistole, berichtete er dem Sachverständigen, habe er zuhause gehabt.

Der Gutachter attestierte dem Angeklagten „mangelnde Identifikation mit dieser Leistungsgesellschaft“ und sah keine medizinischen Gründe für eine Schuldminderung. Weder handle es sich um eine Affekt- noch eine Rauschtat. Wegen der nicht erkennbaren Therapie-Motivation und der ungünstigen Sozialprognose votierte er gegen eine Unterbringung im Maßregelvollzug. Beim Angeklagten sei „keine radikale Abwehr vom subkulturellen Millieu“ erkennbar, befürchtete er ein Sicherheitsrisiko für die behandelnde Einrichtung. Sein Drogenkonsum stehe in „keinem ursächlichen Zusammenhang mit der Tat.“

Verteidiger Achim Ziegler sah in seinem Mandanten (den er seit Jahren kennt) „keinen professionellen Bankräuber“. Dafür habe er sich zu ungeschickt angestellt. Der habe im Leben noch nicht viel auf die Reihe bekommen. Strafmildernd möge berücksichtigt werden, dass er weder den Angestellten noch der Kundin Gewalt angetan habe. Auch handle es sich nicht um erpresserischen Menschenraub, bat er vergebens.

