Spannende Läufe auf attraktiver Strecke

Der Leichtathletik-Kreis Biberach veranstaltet am Sonntag, 25. November, die Kreiswald-laufmeisterschaften im Rahmen des dritten Riedlinger Misselaufes, der wieder durch die Leichtathletikabteilung des TSV Riedlingen ausgerichtet wird.

Austragungsort sind die Miß-mahlschen Anlagen. Aufgrund ihrer landschaftlichen Attraktivität bietet sich dieses Gelände hervorragend für die verschiedenen Laufstrecken an. Start ist neben der Schuh- und Othopädietechnik Kirndorfer, Hindenburgstraße 6. Von dort aus geht es entlang des Donaudammes und wieder zurück durch die bewaldeten Flächen.

Eine Runde beträgt rund vier Kilometer für die Mittelstrecke und für Jugendliche U18+U20. Die Langstrecke geht über zwei Runden. Jugendliche U14 und U16 haben 1,8 Kilometer und Kinder U10 und U12 900 Meter zu laufen.

Die Veranstaltung beginnt um 13 Uhr mit der Mittelstrecke. Das Startgeld beträgt 4,50 Euro für Aktive, 3,50 Euro für Jugendliche und 2,50 Euro für Kinder. Startnummernausgabe ist gegen Zahlung der Meldegebühr im Sportheim des TSV Riedlingen, Tuchplatz 21. Meldungen sind bis spätestens Donnerstag, 22. November, unter www.tsv-riedlingen.com oder an Thorsten Banzhaf, Telfon 07371/1281898 bzw. E-Mail an t.banzhaf@gmx.de möglich. Nachmeldungen sind möglich am Wettkampftag eine Stunde vor Wettkampfbeginn gegen 1,50 Euro Aufpreis. Die Siegerehrung findet ab 15.30 Uhr im Sportheim des TSV Riedlingen statt. Dort kann auch Verpflegung erworben werden.

Es erfolgen getrennte Wertungen für den Gesamteinlauf und für die Kreismeisterschaften. Die Veranstaltung ist landesweit ausgeschrieben, sodass auch über den Landkreis Biberach hinaus Teilnahme mit Wertung für den Gesamteinlauf möglich ist. Insgesamt sind spannende Zieleinläufe zu erwarten. Am Start wird auch der letztjährige Gesamtsieger Richard Oswald vom TSV Riedlingen wieder sein.