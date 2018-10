Spaß aus Freude am Singen

Ein abendfüllendes Programm mit anspruchsvollen Balladen bis zu rockigen Stücken begeisterte am Samstagabend das Publikum in der Donauhalle in Neufra. Der Chor Fatal veranstaltete das 17. Chorfestival an seinem Heimatort. In diesem Jahr mit den Gastchören „Voice it“ aus Burgrieden, „Le Crescentis“ aus Eberhardzell und „Joint 5“ aus überall her, wie es Chorleiter Michael Kniele in seiner launigen Anmoderation formulierte.

Den Auftakt machten die Gastgeber mit „Something just like this“. Ein erwartungsvoller Auftakt, den das Publikum nicht nur dank Heimvorteils mit anhaltendem Beifall quittierte. „Voice it“ aus Burgrieden habe man im vorigen Jahr erwartet, dieses Jahr habe es endlich wieder geklappt, so Moderatorin Heike Schönweiler. „Treasure“ von Bruno Mars interpretierte „Voice it“ mit Hingabe, sanft, ausgewogen und harmonisch. Bei „The Rose waren die Erwartungen hoch. Die Solistinnen waren nah dran am Original und der Chor gab den stimmgewaltigen, überzeugenden Background – das Publikum war begeistert.

Mit der „Bohemian Rhapsody“ hatte der Chor aus Burgrieden die Messlatte selbst sehr hoch gelegt, meisterte aber auch diese Aufgabe mit Bravour. Die bisweilen etwas flachen Sequenzen wurden durch kraftvolle Höhepunkte mehr als ausgeglichen. Nicht weniger anspruchsvoll die Zugabe mit „The Best“ von Tina Turner, bei dem die Interpreten dem Original verständlicherweise nur bedingt entsprechen konnten. Der Spaß und die Freude am Singen kamen allerdings ungehindert rüber und rissen das Publikum mit.

Nach der Pause trat mit „Le Crescentis“ der jugendliche Frauenchor aus Eberhardzell ins Rampenlicht und begeisterte sofort mit „Viva la Vida“ von Coldplay. Die Damen waren perfekt aufeinander abgestimmt und in allen Facetten ein Augen- und Ohrenschmaus. Mit „Men! I feel like a woman“ von Shania Twain zeigte der Chor sein ganzes Können. Eher ruhig und emotional dann der Song „Hungriges Herz“ von Mia. Sehr sicher, angenehm und professionell vorgetragen. Die obligatorische Zugabe war „Hit the Road Jack“ und traf bei den Zuhörern den Nerv, es honorierte den Auftritt des Chores unter der Leitung von Birgit Barth mit lang anhaltendem Beifall.

Mit „Joint Five“ kam eine fünfköpfige Männer-a-Cappella Gruppe, die im Sommer 2017 gegründet wurde. Die Herren aus Baden-Württemberg, Bayern und der Schweiz verbindet die Leidenschaft für Musik. Mit „Jetzt ist Sommer“ von den Wise Guys gaben die Sänger einen gelungen professionellen Einstand. Nach „Romanze“ und „Nur für Dich“ drehten die Sänger auf, die Stimmen wurden lauter, die Stimmung gewaltiger –„jetzt ist dieses Lied nicht mehr für dich“ so die Interpreten. Tosender Beifall beim Publikum und die Forderung nach einer Zugabe.

Den vorläufigen Schluss des kurzweiligen Abends bildete der Auftritt vom „Chor Fatal“ unter ihrem Leiter Michael Kniele. Den Auftakt macht „Ist da jemand“, eine intensive Ballade voller Fragen und Sehnsüchte um zwischenmenschliche Beziehungen. Die Rockballade „My immortal“ kam gefühlvoll aber auch intensiv und sehr sicher vorgetragen rüber . „With or without you“ von Bono beschreibt laut seinem Schöpfer die Gewalttätigkeit der Liebe, es wird von den Protagonisten authentisch und stilsicher vorgetragen, am Klavier gekonnt begleitet von Luis Bidlingmaier. Als Zugabe gab es „Don’t stop believing“, bevor zum Ausklang des Abends alle vier Chöre gemeinsam „Ein Kompliment“ von den „Sportfreunden Stiller“ zum Besten gaben. Das Publikum war begeistert und so gab es mit „Weit, weit weg von mir“ von Hubert von Goisern eine weitere zu Herzen gehende Zugabe.