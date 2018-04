Spaß an gesunder Ernährung und Bewegung

Das Jugendhaus TR4P hat in Kooperation mit dem Fitnessstudio Clever Fit in Bad Saulgau ein Sport- und Gesundheitsprojekt veranstaltet. Ziel des Projektes war die Freude der Jugendlichen an Bewegung und gesunder Ernährung zu wecken. Das Angebot der Offenen Jugendarbeit wurde mit dem Clever Fit Bad Saulgau geplant.

Die Betreuer der Offenen Jugendarbeit, die dem Haus Nazareth in Sigmaringen angehören, informierten die Jugendlichen vorab über das Projekt. 15 Jugendliche meldeten sich für das Sportprojekt an. Bei einem Ersttreffen formulierten die Jugendlichen ihre Ziele. Hierfür bekamen sie ein Handout mit Informationen zum Thema Sport und Ernährung. Hieraus filterten die Jugendlichen, welche Punkte für sie am wichtigsten waren, sodass das Projekt auch den Bedürfnissen der Teilnehmer angepasst werden konnte. Nach dem Ersttreffen stand fest, dass die weiblichen und männlichen Teilnehmer ganz unterschiedliche Hoffnungen, Erwartungen und Ziele an das Projekt hatten. Gemeinsam wurde nach einer Lösung gesucht. Es wurde entschieden die Geschlechter zu trennen und zwei verschiedene Angebote daraus zu machen. Bei dem Mädchen standen die gesunde Ernährung, das Ausdauertraining und die Bereiche Bauch, Beine und Po im Vordergrund. Die Jungs interessierten sich eher für den Muskelaufbau und eine proteinreiche Ernährung.

Nachdem feststand, welche Inhalte behandelt werden sollten, startete das Projekt. Eingestiegen wurde jeweils mit einer Präsentation, die den Jugendlichen die Anatomie des Körpers, verschiedene Trainingsmethoden wie Muskelaufbau und Fettreduktion und auch Aspekte einer gesunden Ernährung vermitteln sollte. Nach einer reinen theoretischen Informationsrunde ging es in die Praxis. Bei einer Trainingseinheit von 45 Minuten trainierten die Jungs verschiedene Bereiche der Muskulatur – Brust, Bizeps, Trizeps, Rücken, Beine und den Bauch. Die Mädchen trainierten in ihrer Einheit nach dem klassischen Bauch-Beine-Po-Prinzip.

Im Anschluss an den Sport wurde mit den Jugendlichen gekocht. Der Regionalleiter der Clever Fits erklärte den Jugendlichen, welche Produkte er gewählt und worauf er geachtet hat, sodass die Jugendlichen gesunden Einkauf kennen lernten. Beim Kochen durften die Jugendlichen wieder mit anpacken. Für die Jungs gab es Pute im Blätterteigmantel mit Pilzen und Gemüse dazu. Die Mädchen machten gesunde Wraps mit frischem Gemüse und Putenstreifen. Der Einkauf wurde vom Fitnessstudio Clever Fit in Bad Saulgau übernommen. Bei einem Abschlusstreffen hatten die Jugendlichen die Möglichkeit ein Feedback zu geben und Erlebtes zu reflektieren. Zum Schluss gestalteten die Jugendliche neue Plakate mit den entstandenen Fotos aus dem Projekt um diese im Jugendhaus aufzuhängen.