Soziales Engagement ist Ehrensache

Am internationalen Tag des Ehrenamtes im vergangenen Dezember hieß es für rund 50 Schüler der Klassen 9 und 10 des Kreisgymnasiums Riedlingen „Mitmachen ist Ehrensache“. Nun konnten sie den Lohn ihrer Arbeit – 1600 Euro – an vier verschiedene soziale Projekte spenden.

Bei der Aktion, die im Landkreis Biberach schon zum 14. Mal stattfand und unter der Schirmherrschaft von Landrat Dr. Heiko Schmid steht, jobben die Jugendlichen für einen guten Zweck. Dabei bekommen sie Einblicke in den Berufsalltag, sammeln praktische Erfahrungen, haben Spaß und engagieren sich zudem für eine gute Sache.

Wie beim BOGY-Praktikum suchen sich die Jugendlichen selbstständig einen Arbeitgeber ihrer Wahl und arbeiten dort einen ganzen Tag. Sie verzichten auf ihren Lohn und spenden das Geld ausgewählten „guten Zwecken“.

Nachdem die Schüler am Aktionstag bei verschiedenen Arbeitgebern aus der Region arbeiteten, konnten sie einen Betrag von 1600 Euro erwirtschaften. Damit unterstützt das Kreisgymnasium dieses Jahr vier unterschiedliche Projekte mit jeweils 400 Euro.

Zunächst kommt dieser Betrag dem Riedlinger Tafelladen zugute, in dem bedürftige Menschen preisgünstig Lebensmittel erwerben können. 400 Euro fließen in die Dr. Eder und Mollè Stiftung. für die Sozialzentren HUPJEFI (französische Abkürzung: „halte utile pour jeunes filles“), was im Deutschen „Helfender Halt für junge Mädchen“ heißt. HUPJEFI ist ein Sozialzentrum in der Metropole Douala, das Mädchen in Not aufnimmt, ihre Talente durch Bildung und Ausbildung fördert und sie so vor Prostitution bewahrt. Auf diese Weise wird ihnen ein Leben in Würde und Eigenbestimmung geebnet.

Über eine Spende darf sich auch die José Carreras Leukämie-Stiftung freuen, die Projekte finanziert, die unter anderem die Erforschung von Leukämie und die Arbeit von Selbsthilfegruppen und Elterninitiativen zum Ziel haben.

Schließlich unterstützen die Schülerinnen und Schüler den Verein Mukoviszidose e.V. Er hilft Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen, die an Mukoviszidose erkrankt sind, ein möglichst selbstbestimmtes Leben mit Mukoviszidose zu führen.

Das Riedlinger Kreisgymnasium möchte sich bei allen Schülerinnen und Schülern, die am Aktionstag „Mitmachen Ehrensache“ mitgewirkt haben, für ihr soziales Engagement und ihren Fleiß bedanken. Durch ihren Einsatz machen sie die Aktion „Mitmachen ist Ehrensache“ seit vielen Jahren zu einem großen Erfolg am Kreisgymnasium. Dieses Compassion-Projekt ist fester Bestandteil des Sozialcurriculums.