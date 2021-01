Sonja Faber-Schrecklein in Zwiefaltendorf

SWR-Reporterin Sonja Faber-Schrecklein kommt für die mehrteilige Serie „Sonja in…“ in „Landesschau Baden-Württemberg“ nach Zwiefaltendorf: Die Dreharbeiten im Ortsteil von Riedlingen finden voraussichtlich im Frühjahr 2021 statt.

Bekannt für buntes Treiben zur Fasnet, will SWR-Reporterin Sonja Faber-Schrecklein herausfinden, wie lebhaft es auch sonst in dem kleinen Ort zugeht und was ihn wie seine Menschen ausmacht. Die Redaktion nimmt noch Anregungen entgegen, welche Persönlichkeiten und Geschichten aus Zwiefaltendorf für die Beitragsreihe interessant sein könnten. Ein entsprechendes Kontaktformular befindet sich unter SWRfernsehen.de/landesschau-bw/kontakt/index.html.

Die Serie „Sonja in Geislingen“ ist voraussichtlich im Frühjahr 2021 eine Woche lang täglich in „Landesschau Baden-Württemberg“ zu sehen. Nach Ausstrahlung sind die Sendungen verfügbar auf ARDmediathek.de. „Sonja in…“ – die neue Beitragsreihe in „Landesschau Baden-Württemberg“

Wo befindet sich der geographische Mittelpunkt Baden-Württembergs? Wo die nördlichste Gemeinde? Oder wo der heißeste oder kälteste Ort im Land? Von Fragen wie diesen geleitet, führt es SWR Reporterin Sonja Faber-Schrecklein jede Woche in eine andere Stadt oder Gemeinde in Baden-Württemberg, die es zu entdecken gilt.