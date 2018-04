Sondersitzung zum Stadthallenareal ist am 25. April

Der Termin für die Sondersitzung zum Stadthallenareal steht fest: Am Mittwoch, 25. April, wird der Gemeinderat in öffentlicher Sitzung im Rathaus über die Weiterentwicklung der Fläche debattieren. Beginn ist um 18 Uhr.

Die Ratssitzung bleibt diesem einen Thema vorbehalten. An diesem Abend soll sowohl der bisherige Prozess beleuchtet, als auch die verschiedenen Vorschläge bewertet und abgewogen werden. So steht zunächst eine umfassende Information zum aktuellen Stand an. Danach soll, so die Tagesordnung, der Gesamtprozess in Einzelabschnitte unterteilt werden. „Zur Sicherstellung der richtigen Herangehensweise“ ist aus Verwaltungssicht eine „Abgrenzung des komplexen Gesamtentwicklungsprozesses von den komplizierten und einfachen Teilbereichen“ notwendig.

Im dritten Schritt wird die Vorstellung des Verwaltungsvorschlags dargestellt, hernach der Vorschlag des Verwaltungs-, Finanz- und Wirtschaftsausschusses zur Weiterentwicklung des Stadthallenareals. Als nächstes steht die Vorstellung des Vorschlags aus den Reihen des Gemeinderats an. Dann soll die gemeinsame Abwägung von Vor- und Nachteilen erfolgen. So sieht es die Tagesordnung vor.

An diesem Abend werden auch Experten sprechen und für Fragen zur Verfügung stehen. So sind der Stadtplaner Hubert Sieber, das Büro Senner sowie Handelsexperte Josef Röll von der IHK eingeladen. Die Investoren wurden über den Termin informiert. Auf Wunsch des Gemeinderats sollen sie allerdings noch nicht zum jetzigen Zeitpunkt ihr Konzept präsentieren.

Laut Stadt sind auch Viehzentrale (VZ) und Vion (ehemaliger Schlachthofbetreiber und Grundstückseigner) über den neuen Termin informiert. Für die Verschiebung habe es Verständnis gegeben, sowohl seitens der VZ-Geschäftsführung als auch durch die Verhandlungsführung der Vion, heißt es in der Verwaltungsvorlage. „Beide erwarten nun aber um so dringender eine zeitnahe Entscheidung, um für die Zukunft Klarheit zu bekommen“, so die Stadt. Allerdings soll diesem an dem Abend kein Beschluss gefasst werden, sondern die Information steht im Vordergrund.