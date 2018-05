Sommertraum 2018 kann beginnen

Die Aktion „Unser Riedlingen erblüht“ mit üppigen Blumenkästen erfreut Besucher und Gäste der Stadt. Das Aktionskomitee „Unser Riedlingen erblüht“ weist darauf hin, dass die Bewohner des Stadtkerns und der Hindenburgstraße ihre Blumenkästen bei den Riedlinger Gärtnern bepflanzen lassen können, damit der Sommertraum 2018 beginnen kann. Neuteilnehmer bekommen ihre Kästen umsonst.

Das Frühjahr ist da, die Temperaturen weitgehend angenehm. Deshalb wollen die Akteure von „Unser Riedlingen erblüht“ die Bewohner an Riedlingens Blumenschmuck erinnern und dafür gewinnen, die Fenster und Balkone wieder mit Blumen zu verschönern, um mit den fröhlichen Farben der Stadt ein freundliches Gesicht geben. Und wer den Bienen in diesem Jahr etwas Gutes tun will, achtet bei der Blumenauswahl darauf, dass er Sommerblumen nimmt, die für Bienen und Insekten viele Pollen und Nektar zur Verfügung stellen. Die Riedlinger Stadtgärtner können darüber Auskunft geben und beraten bei der Art der Bepflanzung gerne.

Neuteilnehmer im Stadtkern und in der Hindenburgstraße erhalten die Erstausstattung bei den Gärtnern Masetti, Schlegel, Selg und Walz kostenlos. Die Aktion wird, mit Unterstützung durch die Stadt, überwiegend von privaten Initiatoren finanziert.