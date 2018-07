Sommerprogramm in der Stadtbücherei

In den Sommerferien ist in der Riedlinger Bücherei einiges geboten. Von 24. Juli bis 15. August ist Kuh Lieselotte zu Besuch. Am 2. August steht kreatives basteln auf dem Programm und es gibt eine Schnitzeljagd durch die Bücherregale am 30 August.

Die Kuh Lieselotte ist Kult. Seit 2006 begeistern die Bilderbücher von Alexander Steffensmeier rund um die eigenwillige und liebenswerte Kuh Lieselotte Kinder und ihre Eltern. Ob sie in Urlaub fährt, einen Schatz sucht oder Geburtstag feiert, auf jeder Seite der liebevoll gestalteten Bilderbuchseiten gibt es eine Vielzahl witziger Details zu entdecken. Alexander Steffensmeier wuchs in einem kleinen Dorf in Ostwestfalen auf. Er studierte Design mit dem Schwerpunkt Illustration und machte 2004 sein Diplom mit dem Bilderbuch „Lieselotte lauert“, das 2006 im Fischerverlag erstmals veröffentlicht wurde. Der Autor und Illustrator zeigt den Fans auf seinem Blog www.alexandersteffensmeier.de, welche Neuigkeiten es von seiner Kuh Lieselotte gibt.

Die Fachstelle für das Öffentliche Bibliothekswesen des Regierungspräsidiums Tübingen hat eine Wanderausstellung mit Originalen und Büchern konzipiert, die einen humorvollen Einblick in die Welt der Kuh und ihres Schöpfers gibt. Die Ausstellung ist Teil der Lese- und Literaturförderung des Regierungspräsidiums und in der Stadtbücherei Riedlingen vom 24. Juli bis 15. August zu den üblichen Öffnungszeiten zu besichtigen. Die meisten Lieselotte-Bücher hat die Bücherei im Bestand, so stehen sie auch zur Ausleihe zur Verfügung.

Kreatives Basteln mit Papier am 2. August: Von 10 bis 12 Uhr bietet das Team der Stadtbücherei eine kleine Papierwerkstatt für Kinder von 8 bis 15 Jahren an. Die Teilnehmer basteln kleine Schachteln, Hefte und Büchlein aus verschiedenen Papieren und mit viel Fantasie. Einige Musterbeispiele sind im Eingangsbereich der Stadtbücherei ausgestellt. Die Anmeldung dazu erfolgt über das Sommerferienprogramm der Stadt Riedlingen. Das Team erbittet einen kleinen Materialkostenbeitrag von 1,50 Euro.

Spannende Schnitzeljagd durch die Regale am 30. August: Von 10 bis 12 Uhr gilt es, Teile eines Lösungsspruches zu finden. Eine spannende Reise durch die Regale auf der Suche nach den einzelnen Puzzleteilen wartet auf Kinder und Jugendliche ab 9 Jahren, die gerne Rätsel lösen. Die Teilnahme ist kostenlos. Auch hier läuft die Anmeldung über das Sommerferienprogramm der Stadt Riedlingen.

Und natürlich ist das Team während der ganzen Ferien für alle Lesewünsche offen – im wahrsten Sinn des Wortes, zu den gewohnten Öffnungszeiten.