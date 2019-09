Sommerpause beim Seniorenkreis Riedlingen ist beendet

Mit dem Ende der Ferienzeit endet auch beim Seniorenkreis Riedlingen die Sommerpause. Ab Dienstag, 17. September, ist das Seniorenstüble im Heilig-Geist-Spital wieder jeden Dienstag und Donnerstag für die Besucher geöffnet. Auch im zweiten Halbjahr sind vielversprechende Programmpunkte geplant.

Seit fast vier Jahrzehnten hat sich der Seniorenkreis Riedlingen zum Ziel gesetzt, die Lebensqualität der älteren Menschen zu verbessern, gegen ihre Vereinsamung vorzubeugen und ihnen die Teilnahme am gesellschaftlichen Leben zu ermöglichen.

Jeden Dienstag treffen sich 50 bis 60 Personen ab 14 Uhr zur gemütlichen Gesprächs- und Kaffeerunde, danach beginnt das Jahresprogramm. Am Donnerstag wird um 14 Uhr mit Seniorengymnastik begonnen, anschließend ist Kaffeestunde. Es wird gerne und viel gesungen im Seniorenstüble unter musikalischer Begleitung der Akkordeonspieler Eugen Mattmann und Martin Emhart.

Das Programm im Jahreslauf ist vielfältig, wie ein Blick auf die erste Jahreshälfte zeigt. Neben der monatlichen Feier der Geburtstagsjubilare standen eine Maiandacht, das Grillfest sowie die Feier des Mutter- und der Vatertags auf dem Programm. Besonders gefeiert wurde der österliche Nachmittag. Lohnend war der Besuch im Museum „Schöne Stiege“, wo Franz Josef Gerster durchs Museum und Winfried Aßfalg durch die Wechselausstellung mit den wunderschönen Eingerichten führten. Roland Uhl entführte in seinem Reisebericht die Seniorinnen und Senioren nach China.

Die Gemeindereferentin der katholischen Kirche, Patricia Engling, hatte das Thema „Heimat“ ausgewählt und Pfarrer Theo Mielitz von der evangelischen Gemeinde berichtete über die protestantische Reformatorin Argula von Grumbach. Der neue Pfarrvikar, Dr. Mayanja, stellte sich im Stüble vor und informierte über sein Heimatland Uganda.

Eine Märchenerzählerin verzauberte die Anwesenden im Saal und die Kinder vom Kindergarten St. Maria stimmten die Senioren in die fünfte Jahreszeit ein. Beim Fasnetsball, den die Seniorinnen und Senioren mit eigenen Programmbeiträgen gestalteten, gab es viel Beifall und der Besuch des Goles und der Stadtkapelle am Fasnetsdienstag war wie jedes Jahr ein Höhepunkt im Jahresprogramm.

Der Halbjahresausflug führte nach Baienfurt in die in blau gehaltene und reich ausgemalte Kirche „Maria Himmelfahrt“ und weiter zur „schönsten Dorfkirche der Welt“ nach Steinhausen. In beiden Kirchen erfuhren die Senioren eine von Fachwissen geprägte Führung durch die Kunsthistorikerin Ingeborg Buck aus Riedlingen.