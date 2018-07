Sommerkonzert mit Bläsersolisten

Am Sonntag, 22. Juli, um 18 Uhr gibt das Kammerorchester Riedlingen in der Pfarrkirche St. Vitus in Möhringen ein sommerliches Konzert mit den beiden Schülern der Conrad Graf-Musikschule Noah Reiter, Posaune und Vinzenz Jochum, Tenorhorn als Solisten.

Neben Werken spätbarocker Komponisten wie dem Neapolitaner Niccolò Jommelli, seinerzeit Kapellmeister am württembergischen Hof, dem Bachsohn Carl Phillip Emanuel, einem Vertreter des sogenannten „empfindsamen Stils“ am Übergang zur Wiener Klassik, oder dem Mailänder Giovanni Battista Sammartini stehen zwei Werke aus der Zeit nach der Jahrhundertwende auf dem Programm: Die „Berühmte Arie“ für Posaune von Ernst Paudert und „My Regards“ von Edward Llewellyn für Tenorhorn. Zusammen mit dem Streichorchester werden die beiden Bläsersolisten auch ein Werk des mährischen Barockkomponisten Gottfried Finger erklingen lassen.