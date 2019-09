Sommerfest im Kaplaneihaus

Zum Sommerfest sind am Samstag, 7. September, ab 17 Uhr, die Mitglieder des Kunstkreises 84 Riedlingen ins Kaplaneihaus eingeladen. Für die Leckereien zur Kaffee- und Vesperzeit sorgen sie mit einem gewohnt reichhaltigen Büfett jeweils selber und jeder bringt auch sein Geschirr und Besteck mit. Was ihnen und weiteren Interessierten aber beschert wird, ist neben dem Gedankenaustausch zu Kunst und mehr die Präsentation von Fotos und Informationen über die Kunstreise in diesem Frühjahr. Sie führte nach Trier, Luxemburg und Metz und hinterließ viele Eindrücke. Ihnen noch einmal nachzuspüren oder sie –als nicht Mitgereister – kennen zu lernen, geben Waltraut Jerger und Sybille Kiemel Gelegenheit.