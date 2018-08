Sogar ein Bürgermeister begrüßt die Radler aus der Region Riedlingen

Kinder und Jugendliche der Seelsorgeeinheit Riedlingen sind auch dieses Jahr wieder zusammen unterwegs gewesen. Die Jüngeren haben gemeinsam eine Woche in einer Hütte im Bregenzerwald verbraucht, die Älteren radelten gemeinsam nach Nürnberg.

„Mit allen Sinnen“ – unter diesem Motto standen die Freizeittage für die Kinder in Hittisau/Bregenzerwald. Viel Freude hatten dabei die Kinder beim Erkunden der Natur, beim Wandern, Ausflügen, Baden, Spiel und Sport. Besondere Freude machte der Besuch eines Ziegenhofes in Egg und ein Ausflug ins Museum InNatura in Dornbirn.

Für die Jugendlichen galt es, sich mit dem Rad von Riedlingen auf den Weg nach Nürnberg zu machen. Groß war die Freude bei allen Beteiligten, dass alle die 360 Kilometer geschafft hatten. Unterwegs wurden die Städte Nördlingen, Dinkelsbühl und Gunzenhausen erkundet und die zahlreichen Seen und Weiher entlang der Strecke boten immer wieder die Gelegenheit, sich bei hochsommerlichen Temperaturen abzukühlen.

Eine besondere Überraschung war für alle Beteiligten der spontane und herzliche Empfang in Mönchsroth, bei dem die Jugendlichen vom dortigen 2. Bürgermeister Dr. Mario Zink und der evangelischen Pfarrerin Anette Reese herzlich begrüßt und ins dortige Freibad eingeladen wurden. Mit Stadtführungen in Nürnberg und einem Besuch der dortigen unterirdischen Felsengänge ging für alle Teilnehmer eine gelungene Sommerfreizeit zu Ende.

Unser linkes Foto zeigt die Kinder mit Betreuer bei ihrem Aufenthalt im Bregenzerweald, das Bild rechts die Radler mit dem Bürgermeister von Mönchsroth in ihrer Mitte.

Fotos: privat