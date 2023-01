So hoch sind die Bodenrichtwerte in der Region Riedlingen

Die Bodenrichtwerte der einzelnen Flurstücke in ganz Baden-Württemberg sind für die Bürgerinnen und Bürger unter https://www.gutachterausschuesse-bw.de/borisbw/ einsehbar. Die Grundsteuererklärung muss beim Finanzamt spätestens bis zum 31. Januar eingereicht werden. Diese sollte elektronisch unter https://www.grundsteuererklaerung-fuer-privateigentum.de eingereicht werden. Im Ausnahmefällen kann die Erklärung auch in gedruckter Form eingereicht werden. Entsprechende Formulare gibt es beim Finanzamt.

Aufgrund der Grundsteuerreform muss jeder Eigentümer von Grundstücken (Grundsteuer B) bis zum 31. Januar eine schriftliche Erklärung über den eigenen Grundsteuerwert an das Finanzamt abgeben. Die neuen Bodenrichtwerte sind dabei entscheidend. Wie hoch sie in Riedlingen und Umgebung sind, was sie bedeuten und was bei der Erklärung zu beachten ist.

„Die Bebauung des Grundstücks wird für den Bodenrichtwert herausgerechnet“, erklärt Markus Blum, Leiter des gemeinsamen Gutachterausschusses für den westlichen Landkreis Biberach in der Stadt Riedlingen. Der Bodenrichtwert bestimme also ausschließlich den Wert des Bodens pro Quadratmeter.

Richtwerte steigen im Vergleich zu 2020

Für die Berechnung seien jährlich rund 700 Kaufverträge aus dem westlichen Landkreis Biberach miteinbezogen worden. In Kombination mit den alten Richtwerten aus dem Jahr 2020 ergebe sich so ein Quadratmeterpreis für ein bestimmtes Flurstück. Auffällig ist dabei, dass die Bodenrichtwerte in Riedlingen und Umgebung im Vergleich zu 2020 leicht gestiegen sind. „Das liegt daran, dass im Jahr 2021 mehr für Grundstücke bezahlt wurde“, erklärt Blum.

So sind die Grundstückspreise im Kern Riedlingens am Marktplatz um 10 Euro pro Quadratmeter gestiegen. Von 140 auf 150 Euro. Das ist jedoch nicht das teuerste Stück Land im Stadtgebiet. Im Wohngebiet südlich der Goethestraße beträgt der Bodenrichtwert nun 180 Euro im Vergleich zu 145 Euro im Jahr 2020. Ähnlich hoch angestiegen ist der Bodenrichtwert auch nördlich der Goethestraße.

Hier lag der Bodenrichtwert vor zwei Jahren noch bei 135 Euro, jetzt bei 175 Euro. Den mit Abstand stärksten Anstieg des Bodenrichtwerts erfuhren jedoch die wenigen Grundstücke an der Schwabenstraße. Dort lag der Wert 2020 noch bei 35 Euro, jetzt liegt er bei 210 Euro, wodurch das Fleckchen Erde nun das mit dem höchsten Bodenrichtwert in ganz Riedlingen ist.

Niedrigere Werte im Riedlinger Umland

In den umliegenden Ortschaften ist der Bodenrichtwert ebenfalls gestiegen, auch wenn er im Vergleich zum Riedlinger Stadtgebiet von Beginn an auf einem niedrigeren Niveau lag. So lagen die Richtwerte beispielsweise im Dorfgebiet Bechingens vor zwei Jahren bei 35 Euro, jetzt liegen sie bei 50 Euro. Im Dorfgebiet Grüningens sind die Bodenrichtwerte um 20 Euro angestiegen: von 40 auf 60 Euro.

Freuen dürfen sich hingegen die Bewohner des Zwiefaltendorfer Dorfgebiets, denn hier ist der Bodenrichtwert sogar gefallen. Von 60 Euro auf 50 Euro pro Quadratmeter.

Diese neuen Richtwerte sind enorm wichtig, da jeder sie in seiner Grundsteuererklärung bis zum Ende des Monats an das Finanzamt mitgeteilt haben muss. Hintergrund ist die Grundsteuerreform, die 2025 eingeführt werden soll.

„Die Bedeutung der Bodenrichtwerte hat sich dadurch massiv gewandelt und es kann dadurch sein, dass es da auch noch Diskussionsbedarf gibt“, sagt Markus Blum und ergänzt: „Vorher waren sie für Sachverständige, Gemeinden oder Gutachter wichtig, aber für den Normalverbraucher waren sie nur eine Orientierung.“

Einspruch ist zunächst nicht möglich

Wer die Bewertung seines Flurstücks jedoch als zu hoch empfindet, kann gegen den Bodenrichtwert erst einmal keinen Einspruch erheben. Der Grundsteuerwert, der sich aus einer Multiplikation von Grundstücksfläche und Bodenrichtwert ergibt, muss dem Finanzamt trotzdem mit den jetzt geltenden Richtwerten mitgeteilt werden.

Dieses verrechnet den Grundsteuerwert dann wiederum mit der Steuermesszahl, was den Steuermessbetrag ergibt. Gegen diesen Grundsteuermessbescheid kann dann Einspruch erhoben werden. „Dazu braucht man ein Gutachten, das ergibt, dass der tatsächliche Verkehrswert um mehr als 30 Prozent vom vorherigen Bodenrichtwert abweicht“, erklärt Markus Blum.

Nachdem das Finanzamt den Steuermessbetrag errechnet hat, ist die lange Rechenkette allerdings noch nicht zu Ende. Der Messbetrag wird nämlich in einem letzten Schritt von den Kommunen mit einem Hebesatz verrechnet, den diese selbst festlegen. Erst dadurch ergibt sich dann der neue Grundsteuerbescheid, der jedem ab dem 1. Januar 2025 ins Haus flattern soll – so zumindest die Theorie.

Höherer Bodenrichtwert heißt nicht gleich höhere Steuer

Diejenigen, die jetzt einen höheren Bodenrichtwert im Vergleich zu 2020 erhalten haben, müssen sich jetzt aber nicht generell vor höheren Steuern fürchten. Die Reform des Grundsteuerrechts wurde nämlich nicht deswegen eingeführt, weil die Kommunen sich davon mehr Geld erhoffen.

Die Reform kam deshalb, weil das alte Grundsteuerrecht bereits 2018 für verfassungswidrig erklärt wurde. Im neuen Grundsteuerrecht ist nun festgeschrieben, dass die Kommunen durch die Reform insgesamt nicht mehr Steuereinnahmen verbuchen dürfen als vorher. Die Steuerbelastung wird sich im Einzelfall also verschieben und sich nicht generell erhöhen.