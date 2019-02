So faszinierend ist das Gitarrenspiel in der Gruppe

Es sei wie im übrigen Leben, meinte Heidi Schiller beim Vorspiel ihrer Instrumentalklasse, ein Kommen und Gehen gehöre eben zum Schulalltag. Für einige Schüler war der diesjährige Auftritt der erste vor großem Publikum, andere Junggittaristen verabschiedeten sich nach Jahren erfolgreicher Ausbildung.

Die abwechslungsreiche Reise durch Länder und Musikrichtungen startete Nils Maucher , indem er mutig seine Affen klettern ließ. Noch früh am Abend, doch voll konzentriert, empfahlen sich Leona-Marie Schmid und Alina Afonin mit „Good night ladies”. Danach begleitete Radin Zebarjadi Schritt für Schritt die Elefanten, mit denen er in die Disco ging. Mit wiegenden Melodiebogen blickte Lina Kristen zurück in das Jahr 1609, als man in Nürnberg noch die Rundadinella tanzte. Zu kräftigen Akkorden zeigte danach Johann Blersch mit melodisch sauberen Aspekten seine Freude an „Flores de Primavera.”

Eleonor und Aaron Jehle stellten sich daraufhin als gut aufeinander eingespieltes Duett vor, als sie auf „Star Tours in Tokio” unterwegs waren. Diesen internationalen Trip setzte Claire Traub fort, als sie rhythmisch exakte Sambaklänge in den Festaal von St. Gerhard zauberte. Dazu passte der Beitrag von Tilman Kuch, der mit melodisch fließenden Teilen „One Moment in Time” vorstellte. Bei „Cancion del Mar” brachte Jasmin Wolf die bewegte Melodie in der Höhe mit klaren Begleittönen im tieferen Bereich ihrer Gitarre in eine wohlklingende Einheit. Zusammen mit Theresa Diesch und Linn Spieler bildete sie ein frisch agierendes jugendliches Terzett. Ob bei Preslevs „Love me tender” mit seinen sauber ausformulierten Halbtonschritten oder bei Bob Dylans klar strukturiertem „Blowing in the Wind” im Zusammenspiel mit Heidi Schiller spürte man, wie Gitarrenspiel im gemeinsamen Musizieren Freude bereiten kann. Nicht weniger engagiert Linn Spieler und Theresa Diesch im Duett bei Wanders „Tango Argentino”. Melodie und klarer akkordbestimmter Rhythmus gingen eine gelungene Verbindung ein.

Theisingers „Patient Silence” besticht in die Wiedergabe durch Elena Unger durch eine feinsinnig ausgeformte Melodie auch in den oberen Lagen der Gitarrenwelt. Dem Titel entsprechend formte die Gitarristin eine beruhigend durchdachte Interpretation. In flottem Dreiertakt mit melodischen Aspekten ohne Ecken und Kanten stellte daraufhin Christina Hudjera O´Carolans „Planxty Irwin“ vor. Saubere, helle Passagen prägten die beeindruckende Wiedergabe.

Mit einer klassisch anmutenden Romanze aus Scheidlers Sonate in G-Dur und einem raffinierten isländischen Kanon spannten Elena Unger und Christina Hudjera zusammen mit Heidi Schiller einen musikalisch weiten Bogen mit elegisch weichen Szenen und engen, prägnant ausgeführten Akkordeinlagen auf musikalisch hohem Niveau. Als Abschluss der Vorspielstunde erhielten Schüler und Gäste so einen überzeugenden Eindruck, wie faszinierend Gitarrenspiel in der Gruppe sein kann.