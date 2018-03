Smog, Basare und Joghurt an Wänden

„Ich bin völlig geplättet!“, sagte Roland Uhl, als er die vielen Besucher im Kinosaal des Lichtspielhauses Riedlingen begrüßte. Das Platzangebot war erschöpft. Alle waren sie bekommen, um mit Lehrer und Stadtrat Uhl auf die Bilderreise zu gehen. Uhl erfüllte sich 2017 von Ende Juni bis Mitte September einen Jugendtraum. Er bereiste die Seidenstraße, eine legendäre Handelsroute, mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Lernte Orte in China, Kirgisien und Usbekistan kennen, reiste im Iran, bis ihn sein Weg über die Türkei und Griechenland wieder zurück in die Heimat brachte.

Seine Reise entlang der Seidenstraße dauerte im Kino mit Pause rund zwei Stunden. Uhls Dank galt dabei Jürgen Matzner, der ihm den Saal zu Verfügung gestellt hatte, und seinen technischen Helfern hinter den Kulissen – Dietmar Jäger, Harry Tremp und Claudia Winter. Uhl erwähnte eingangs, dass er aufgrund der gefährlichen Situation im Irak und in Syrien nicht die komplette Route bereisen konnte; Bagdad, Damaskus und Aleppo musste er auslassen. „Ich hoffe, ich kann meine Reise einmal beenden, wenn dort Frieden herrscht“, sagte Uhl.

Die abenteuerliche Reise auf den Spuren Marco Polos entlang der Seidenstraße begann der damals 65-Jährige in Peking. Vom 27. Juni bis 25. September 2017 war Uhl unterwegs. Er fuhr mit Bussen, alten Regionalzügen aber auch hochmodernen Zügen. Insgesamt 11 000 Reisekilometer hat er zurückgelegt – 8100 Kilometer per Zug, 2600 Kilometer per Bus, 120 Kilometer mit dem Taxi und 40 Kilometer mit dem Schiff.

Zum Abschluss seiner Reise weilte er in der Türkei, besuchte einen ehemaligen Studienkollegen und erholte sich von den Reisestrapazen in „seinem geliebten Griechenland, seiner zweiten Heimat“.

Peking beeindruckte nicht nur mit der großen Mauer, dem neuen Olympiastadion, dem Platz des himmlischen Friedens, dem Besuch der Grabanlagen der Ming Dynastie oder der „Verbotenen Stadt“. Der Smog versperrte so manche Sicht, selbst die überall gegenwärtigen Mao Porträts müssten alle drei Monate aufgrund der Luftverschmutzung erneuert werden. „An der Mauer geht es steil rauf und steil runter, keine genormten Treppen, ein El Dorado für deutsche Ordnungshüter“, so Uhl.

Die Verständigung sei in Asien schwierig gewesen, in Peking ging es aber noch mit Englisch. Die beste Peking Ente überhaupt habe er dort genossen. Amüsiert und zugleich angeekelt berichtete Uhl über eine durchaus höfliche Tischsitte: Das was dem Gaumen missfalle, werde einfach auf den Boden gespuckt.

In der Stadt Xian begegnete der Globetrotter unter anderem der berühmten Terracotta Armee, aber auch „Suantang boiled dumplings“, den guten, vertrauten schwäbischen Maultaschen und amüsanterweise einer „SPD Bank“. Weiter ging es auf der Tibetbahn, 900 Kilometer der Strecke ziehen sich auf 4000 Metern Höhe durch die Landschaft, der höchste Punkt liegt auf erschreckenden 5000 Metern.

In Lhasa durfte er nicht mehr alleine reisen, eine Erkundung ist dort nur im Rahmen einer Gruppe erlaubt. Häuser mit Flachdächern, auf denen Dung getrocknet und später verheizt wird gehören zum Stadtbild, aber auch moderne Hochhäuser. Weiße Hauswände werden einmal pro Jahr mit Joghurt bepinselt. Die meisten Frauen tragen einen Gesichtsschutz, um ihre Schönheit aufgrund der Höhenlage von 3000 Metern zu schützen. Uhl hatte Glück, ein einmaliges Erinnerungsfoto mitnehmen zu können: Der Mount Everest zeigte sich hinter ihm nebelfrei und bereit zum Ablichten.

Sehr viele Orte und Impressionen säumten die virtuelle Reisestrecke am Samstagabend: Moscheen, Klöster, ehemalige Karawansereien, herrliche Verzierungen aus farbenprächtigen Mosaikgebilden, historische Ausgrabungen, Landschaften wie in Karl Mays „Wildem Kurdistan“, Basare, wunderbare Gärten und Innenhöfe. Eine unglaubliche Erfahrung sei der Besuch einer Seidenmanufaktur in Usbekistan gewesen. „Durch die Basare zu streifen, zählte überhaupt zu meinen Lieblingsbeschäftigungen“, so Uhl.

Der Iran bleibt ihm besonders positiv in Erinnerung, hatte sich die Einreise wider Erwarten als sehr unkompliziert erwiesen. Die Menschen begegneten ihm offen und freundlich, die Schönheit von Isfahan oder das Felsendorf Kandovan faszinierten ihn.

Gegen Reiseende landete Uhl am Kaspischen Meer. Am Strand klatschte man Beifall, als er in seiner Badehose den Fluten entstieg. Die Männer baden dort in langen Hosen, die Frauen komplett bekleidet. Die befreundete iranische Familie wünschte sich, auch einmal so baden gehen zu können wie er.