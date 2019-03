Smartphone und Kinder? Tipps zum Umgang mit Medien

Die Katholische öffentliche Bücherei (KÖB) Neufra lädt ein zu einer Entdeckungsreise in kindliche Medienwelten am Dienstag, 12. März, um 19.30 Uhr in das Foyer der Donauhalle, Kiesgrubenweg 10, Riedlingen-Neufra. Referentin ist Inge Veil-Köberle.

Immer früher kommen Kinder mit digitalen Medien in Berührung. Die Familie ist dabei zumeist der erste Ort, an dem die Weichen für die Mediennutzung gestellt werden. Inge Veil-Köberle, Medienreferentin des Ökumenischen Medienreferentennetzwerks, gibt wertvolle Tipps, wie Kinder im Umgang mit Medien begleitet und gefördert werden können.

Dabei gibt sie Antworten auf wichtige Fragen: Wie viel Fernsehen darf sein? Wann ist ein Kind reif für Computer und Internet? Sind Smartphones schon im Grundschulalter ok? Welche Medien gehören überhaupt ins Kinderzimmer – und welche nicht? Der Elternabend gibt Orientierung für die Medienerziehung und zeigt wie man mit dem Thema Medien in der Familie umgehen kann. Eingeladen sind besonders Eltern, Großeltern, Erzieherinnen und Grundschullehrer und -lehrerinnen. Die Veranstaltung wird unterstützt von der Fachstelle Katholische Büchereiarbeit in der Diözese Rottenburg-Stuttgart und ist kostenlos.

Aus organisatorischen Gründen bittet die KÖB-Neufra um Anmeldung. Kurzentschlossene Interessenten sind im Rahmen der räumlichen Kapazität willkommen.