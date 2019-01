Singen macht den Kleinen Spaß

„Wann kommt Laura?“, eine Frage, die immer wieder an Beate Kegele gerichtet wird, Leiterin des katholischen Kindergartens Sankt Maria in Riedlingen. Dienstags kann sie diese Frage mit „heute“ beantworten, denn einmal in der Woche kommt die Gesangslehrerin der Conrad Graf-Musikschule in die Einrichtung. Nicht weniger freudig erwarten sangesfreudige Buben und Mädchen des Kindergartens „Kleiner Biber“ in Altheim mittwochs die junge Musikpädagogin. Lebhaft sind die Kleinen hier wie da, aber auch hochkonzentriert, um zuzuhören, wenn Laura Schafranek ihnen etwas vorsingt, sie selber die Funktion der Stimmgabel ergründen dürfen, Töne nachsingen, rhythmisch in die Hände klatschen, tanzen und natürlich ganz viel singen.

Das Lied vom Lama aus Yokohama etwa. Begleitet von Bewegungen und Musik im Hintergrund, macht es sichtlich Spaß und nicht nur dieses. Der Sopran der jungen Frau gibt die Tonhöhe vor. Und dass mit den Kindern in einer hohen Stimmlage gesungen werden muss, das haben die Erzieherinnen hier wie dort in einer Teamsitzung mit Laura Schafranek erfahren und auch, dass darauf zu achten ist, dass die Kleinen beim Chorsingen nicht ins Schreien kommen, sondern Gesang Gesang bleibt.

Für April ist ein Auftritt mit den beiden Kindergarten-Chören geplant, wenn Laura Schafranek auch ihre sonstigen Gesangs- und Klavier-Schüler präsentieren will.

Sie hat in Osnabrück neben Gesang, Chorleitung und Klavier ausdrücklich Stimmbildung für und Singen mit Kindern studiert und so liegt ihr Schwerpunkt ihres Unterrichtes auf der Arbeit mit ihnen. „Mit allen Sinnen“ sollen gerade die Kleinen die Musik erfassen, um ein optimales Zusammenspiel von Rhythmusgefühl, Motorik, Ausdruck und Fingerfertigkeit zu ermöglichen. Dank Sponsoren konnte im Oktober 2018 von der Conrad Graf-Musikschule das auf zunächst sechs Monate beschränkte Kooperations-Projekt mit den Kindergärten gestartet werden, das für die Beteiligten kostenfrei ist. Beate Kegele begrüßt das sehr, kommen in Sankt Maria so auch Kinder in den Genuss der musikalischen Bildung, deren Eltern eine kostenpflichtige Teilnahme schwer fallen würde. Sie freut sich an den strahlenden Augen der Vier- bis Sechsjährigen. Gestrahlt wird auch in Altheim. Zwischen 15 und 20 Kinder in jeweils zwei Gruppen werden von der Musikpädagogin jede Woche spielerisch an das Singen herangeführt.

Fördert Persönlichkeit

Das aktive gemeinsame Singen fördert die Persönlichkeitsentwicklung des Kindes und wirkt sich positiv auf das Sozialverhalten aus, stellt Laura Schafranek fest. Singen fasziniere insbesondere Kinder immer wieder aufs Neue, da es für sie ein elementares Bedürfnis sei und direkt erlebbar. Über Stimmbildungsgeschichten, Bodypercussion, Bewegungslieder, Tänze, Rhythmusspiele und Nachsinglieder könnten die Kinder ihre Stimme besser kennen lernen und ihr Stimm- und Bewegungsrepertoire erweitern, unterstreicht sie und verspricht, dass damit die koordinatorischen Fähigkeiten geschult und auch das Sprachrepertoire erweitert werden. Die Kinder lernten bei all diesen Übungen einen „gesunden Umgang mit der Stimme“, wovon sie später in vielerlei Hinsicht profitieren könnten.

Nicht nur Laura Schafranek wünscht sich eine Fortsetzung des Chorprojektes an beiden Kindergärten, die allerdings hängt noch von der Finanzierung ab. Ihr Ziel ist es, an der Musikschule dauerhaft einen Kinderchor zu etablieren. Das Potential an sangesfreudigen Kindern ist sicher vorhanden.