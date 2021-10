Singen fasziniert Kinder immer wieder aufs Neue, da es für sie ein elementares Bedürfnis und direkt erlebbar ist, betont Laura Schafranek. Sie ist Klavier- und Gesangslehrerin an der Conrad Graf-Musikschule in Riedlingen und will für Sechs- bis Zehnjährige einen Chor gründen. Sie hat noch Platz für weitere Buben und Mädchen.

Montags von 15 bis 15.45 Uhr treffen sich die bislang drei Mädchen, um mit ihrer Lehrerin neue Lieder einzustudieren, sich im Kanon-Singen zu üben, zweistimmig zu singen, sich in Wiederholungen vertraut zu machen, was ihnen beigebracht wird. Begonnen wird wie bei den „Großen“ mit Aufwärmübungen, um Fehlspannungen im Körper zu verhindern. Sofia und Julia haben sichtlich Spaß daran, wie auch beim Intonieren der Lieder und Erlernen eines neuen, das die Gesangspädagogin sogar selber geschrieben hat und sich um Halloween dreht. Lieder mit dazu passenden Moves, mal swingend und modern, aber auch klassische werden einstudiert. Bodypercussion, Tänze, Bewegungs- und Rhythmusspiele gehören dazu, Stimmbildung sowieso und selbst Gehörbildung steht auf dem Lehrplan.

„Über verschiedene Lieder lernen die Kinder ihre Stimme besser kennen und erweitern ihr Stimm- und Bewegungsrepertoire“, erklärt Laura Schafranek, die am Theater Osnabrück bereits einen Kinderchor geleitet hat. „Gleichzeitig schulen sie koordinatorische Fähigkeiten, erweitern ihr Sprachrepertoire und lernen einen gesunden Umgang mit der Stimme, von dem sie später in vielerlei Hinsicht profitieren werden“, ist sie sich sicher. Die Chorstunden finden im Erdgeschoss des Musikschulgebäudes in der Schulstraße 9 in Riedlingen statt, begleitet von ihrer Lehrerin an einem nagelneuen hochwertigen Klavier, das aus Mitteln des Fördervereins der Conrad Graf-Musikschule angeschafft werden konnte.