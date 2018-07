Singen der Riedlinger Chöre in Daugendorf

Das traditionelle alljährliche Treffen der Chöre der Stadt Riedlingen und ihrer Teilgemeinden richten in diesem Jahr die „Klangfärber“ aus Daugendorf aus. Sieben Chöre beteiligen sich an dem Singen, das am Samstag, 21. Juli, ab 19 Uhr bei der Halle in Daugendorf stattfindet.

Zugesagt haben der katholische Kirchenchor Riedlingen, der Liederkranz Riedlingen und der Phantomchor. Zusammen mit dem gemischten Chor aus Pflummern, dem Liederkranz Zwiefaltendorf und dem Liederkranz Neufra gestalten alle einen musikalischen Sommerabend. Als Gastgeber beteiligt sich auch der Kirchenchor/Liederkranz Daugendorf .

Bei lauem Sommerwetter kann man unter den Bäumen bei der Gemeindehalle bekannten und neuen Liedern lauschen. Bei Regen findet das Singen in der Halle statt.

Im Anschluss an das Konzert können Gäste, Sängerinnen und Sänger bei guten Gesprächen in gemütlicher Runde beisammen sein. Hierbei ist für das leibliche Wohl bestens gesorgt.