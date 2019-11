„Sing mit“ im Lichtspielhaus

Im Lichtspielhaus in Riedlingen findet am Samstag, 23. November, ab 20.30 Uhr wieder die Veranstaltung „Sing mit“ statt. Der Saal wird an diesem Abend zur Bühne, alle singen „aus vollem Halse“, heißt es in der Ankündigung. Mit Live- Musikbegleitung werden die Teilnehmer bekannte Lieder aus den Bereichen Pop, Rock und Schlager zusammen erklingen lassen, egal ob jung oder alt, erfahren oder unerfahren, talentiert oder noch unentdeckt. Die Texte werden auf der Großbildleinwand angezeigt, jeder ist willkommen.