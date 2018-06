Silit-Mitarbeiter setzen mit Warnstreik ein Zeichen

Im Vorfeld der dritten Runde der Tarifauseinandersetzungen am Mittwoch in Sindelfingen hatte die IG Metall zu weiteren Warnstreiks aufgerufen. Bei der Firma Silit in Riedlingen legten am Dienstag etwa 70 Mitarbeiter für eine Stunde die Arbeit nieder. Reinhold Riebl von der IG Metall Ulm erklärte, man wolle sich bei Silit weiterhin selbstbewusst zeigen und sich an den Streiks um 5,5 Prozent mehr Lohn, eine Bildungsteilzeit und eine neue Altersteilzeit beteiligen. Dazu forderte auch Guiseppe Parisi, stellvertretender Betriebsratsvorsitzender bei Silit, die Mitarbeiter auf. Er berichtete von den Einsparungen bei der WMF-Group, die auf Kosten der Mitarbeiter gehe. Das Unternehmen erwarte, dass die Mitarbeiter Opfer brächten. Allerdings nicht zur Sicherheit der Arbeitsplätze, so Parisi, sondern zur Steigerung des Gewinns. Bis 31. Mai werden bei weiteren 25 Mitarbeitern in Riedlingen die befristeten Arbeitsverträge auslaufen. „Die Zeit der Unsicherheit ist noch nicht vorbei“, sagte auch Riebl.