Silber holte sich die neunjährige Shanice Gutzeit am Wochenende bei den Baden-Württembergischen Meisterschaften in Meersburg in der rhythmischen Sportgymnastik mit ihrer Keulenübung und Bronze ohne Handgerät. Für den Wettbewerb und das Bundesfinale qualifiziert hatte sie sich im März bei den Württembergischen Meisterschaften in Bochingen mit einem vierten Platz in der Gesamtwertung der Schüler-Leistungs-Klasse zehn Jahre. Foto: Gutzeit